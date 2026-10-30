Евакуация в Олешки: Пътят към Украйна минава през Русия

Е вакуацията на окупирания от Русия украински град Олешки е в ход, потвърдиха руските и украинските власти, съобщава британската медия Би Би Си (BBC).

Примирие, постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, е в сила в целия прифронтов регион на Херсон от вторник, което позволи пътят от Олешки да бъде разминиран.

Жителите на Олешки, които желаят да напуснат, разполагат с четиричасов прозорец, за да го направят. Евакуационен конвой от 25 автобуса ще позволи на до 750 души да напуснат Олешки до 14:00 ч. (12:00 ч. по Гринуич), заедно с линейки за хора с ограничена подвижност.

Разбира се, че неколкостотин души са решили да останат в града, въпреки широкото опустошение и липсата на газ, ток и течаща вода.

👉Please watch this video. This is happening in Oleshky right now. Dozens of civilians are leaving the occupied city on their own, with no organized evacuation — on bicycles, mopeds and on foot. They know there may be mines on the way. But staying means living without food, clean water and medicine. I call on our international partners to help us save these people. The EU has already called for humanitarian access and safe passage for civilians. Now concrete action is needed. These are our people. They are still alive. Help us save them while there is still someone to save. — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 3, 2026

„Всеки, който желае да напусне Олешки, ще има възможност да го направи безопасно. В същото време онези, които решат да останат, ще могат да го направят и ще получат цялата необходима хуманитарна помощ“, заяви омбудсманът по правата на човека на Украйна Дмитро Лубинец.

Украинската територия се намира на 5 км от Олешки, но евакуираните първо ще трябва да пътуват, навлизайки в окупираната от Русия територия и след това до южния руски град Анапа.

Те ще се качат на руски правителствен самолет за Гомел в Беларус, а след това ще пътуват с автомобили през границата към украинската Черниговска област.

Очаква се други да изберат да останат на окупирана от Русия територия.

Лубинец и руската му колежка Яна Лантратова пътуваха заедно до Олешки в петък. По-късно Лантратова публикува видео в социалните мрежи от града, заявявайки, че на хората е била предоставена възможност да се разделят на две групи в зависимост от това дали искат да бъдат отведени в контролирана от Русия територия, или в Украйна.

Видеоклипове, публикувани в собствения му профил в социалните мрежи, показват как Лубинец се среща с просълзени местни жители. „Проблемът е, че много хора остават. Беше ми казано, че това е техен собствен избор, ние ще направим всичко възможно хуманитарната помощ да пристигне“, чува се той да казва.

We are in Oleshky! The Ukrainian delegation has safely reached the city. The ceasefire has been in effect for 80 hours and remains in place. I am currently on the ground, speaking with local residents to hear about their needs and understand what kind of assistance they need most. I will share more details later. This work is being carried out in accordance with the agreements reached with Russia’s Commissioner for Human Rights, Yana Lantratova, with the support and coordination of U.S. First Lady Melania Trump @FLOTUS — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 30, 2026

Русия съобщи в четвъртък, че е подготвила „десетки тонове“ помощ за жителите, които не желаят да напуснат, включително храна, лекарства, хигиенни продукти и гориво за генератори.

Жителка на Олешки заяви пред BBC, че е решила да не заминава, защото „нямаше да вземат животните ми, така че това е всичко“.

Олена, която сега живее в Киев, каза, че нейната баба и цялото ѝ семейство в Олешки също остават. „По-старото поколение не иска да напуска. Едва успях да убедя баща си, и то само защото току-що родих бебе, което той иначе никога нямаше да види“, каза тя пред BBC.

Сестрата на нейната баба е починала в Олешки миналата зима. „Тя загуби краката си, след като стъпи върху противопехотна мина, покрита със сняг... Хората я откараха в болницата в градинска ръчна количка. Така местните транспортират всички ранени и мъртви хора в Олешки до болницата и нейната морга: в градински ръчни колички“, каза Олена.

Примирието трябва да остане в сила до края на неделя, 1 ноември. То осигури първите няколко дни на мир в Херсонска област от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.