Свят

Евакуация в Олешки: Пътят към Украйна минава през Русия

Примирие, постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, е в сила в целия прифронтов регион на Херсон от вторник, което позволи пътят от Олешки да бъде разминиран

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 октомври 2026, 14:09
Евакуация в Олешки: Пътят към Украйна минава през Русия
Евакуация в Олешки   
Източник: БТА/AP

Е вакуацията на окупирания от Русия украински град Олешки е в ход, потвърдиха руските и украинските власти, съобщава британската медия Би Би Си (BBC).

Примирие, постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, е в сила в целия прифронтов регион на Херсон от вторник, което позволи пътят от Олешки да бъде разминиран.

Жителите на Олешки, които желаят да напуснат, разполагат с четиричасов прозорец, за да го направят. Евакуационен конвой от 25 автобуса ще позволи на до 750 души да напуснат Олешки до 14:00 ч. (12:00 ч. по Гринуич), заедно с линейки за хора с ограничена подвижност.

Разбира се, че неколкостотин души са решили да останат в града, въпреки широкото опустошение и липсата на газ, ток и течаща вода

„Всеки, който желае да напусне Олешки, ще има възможност да го направи безопасно. В същото време онези, които решат да останат, ще могат да го направят и ще получат цялата необходима хуманитарна помощ“, заяви омбудсманът по правата на човека на Украйна Дмитро Лубинец.

Украинската територия се намира на 5 км от Олешки, но евакуираните първо ще трябва да пътуват, навлизайки в окупираната от Русия територия и след това до южния руски град Анапа.

Те ще се качат на руски правителствен самолет за Гомел в Беларус, а след това ще пътуват с автомобили през границата към украинската Черниговска област.

Очаква се други да изберат да останат на окупирана от Русия територия.

Лубинец и руската му колежка Яна Лантратова пътуваха заедно до Олешки в петък. По-късно Лантратова публикува видео в социалните мрежи от града, заявявайки, че на хората е била предоставена възможност да се разделят на две групи в зависимост от това дали искат да бъдат отведени в контролирана от Русия територия, или в Украйна.

Видеоклипове, публикувани в собствения му профил в социалните мрежи, показват как Лубинец се среща с просълзени местни жители. „Проблемът е, че много хора остават. Беше ми казано, че това е техен собствен избор, ние ще направим всичко възможно хуманитарната помощ да пристигне“, чува се той да казва.

Русия съобщи в четвъртък, че е подготвила „десетки тонове“ помощ за жителите, които не желаят да напуснат, включително храна, лекарства, хигиенни продукти и гориво за генератори.

Жителка на Олешки заяви пред BBC, че е решила да не заминава, защото „нямаше да вземат животните ми, така че това е всичко“.

Олена, която сега живее в Киев, каза, че нейната баба и цялото ѝ семейство в Олешки също остават. „По-старото поколение не иска да напуска. Едва успях да убедя баща си, и то само защото току-що родих бебе, което той иначе никога нямаше да види“, каза тя пред BBC.

Сестрата на нейната баба е починала в Олешки миналата зима. „Тя загуби краката си, след като стъпи върху противопехотна мина, покрита със сняг... Хората я откараха в болницата в градинска ръчна количка. Така местните транспортират всички ранени и мъртви хора в Олешки до болницата и нейната морга: в градински ръчни колички“, каза Олена.

Примирието трябва да остане в сила до края на неделя, 1 ноември. То осигури първите няколко дни на мир в Херсонска област от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Евакуация Олешки Война в Украйна Херсонска област Руска окупация Примирие Хуманитарна помощ Цивилни Дмитро Лубинец Разминиране
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