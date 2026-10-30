„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

Ж ителят на Скопие, обвинен за подпалването на два дипломатически автомобила пред българското посолство в македонската столица, призна вината си по време на съдебното заседание.

„Чувствам се виновен и напълно признавам вината си. Сам взех решението“, заяви обвиняемият пред съда.

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Инцидентът е станал на 15 юни тази година около 12:05 ч. Според обвинителния акт мъжът предварително напълнил пластмасова бутилка с бензин от бензиностанция в непосредствена близост до дипломатическата мисия, след което се отправил към сградата.

Той се приближил до два автомобила, използвани от военното аташе на България и други служители на посолството, залял ги с бензин и ги подпалил. След това напуснал мястото.

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По време на съдебното заседание стана ясно, че при извършването на палежа обвиняемият е носел тениска с лика на Гоце Делчев.

В съда беше посочено още, че към момента на извършване на деянието мъжът е бил вменяем, но при него са установени определени психични нарушения. Затова ще бъде призован съдебен експерт, който да представи заключението си пред магистратите.

Следващото заседание по делото е насрочено за 11 ноември.