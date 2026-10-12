Свят

Криста Пайк се завърна сред осъдените на смърт: Какво следва за нея

Нейната неуспешна екзекуция привлече подновен обстоен контрол върху начина, по който щатите изпълняват смъртното наказание в САЩ, особено при използването на смъртоносна инжекция, и повдигна въпроси дали Тенеси може да направи нов опит да я екзекутира

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 октомври 2026, 09:35
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Д окато Криста Пайк се завръща сред осъдените на смърт в Тенеси, след като оцеля след опита на щата да я екзекутира, остават редица въпроси около нейния случай и това какво предстои.

Пайк, на 50 години, беше изписана от болницата и преместена обратно в Центъра за рехабилитация „Дебра К. Джонсън“ – женския затвор, в който тя е настанена от 30 години, съобщиха нейните адвокати в събота.

Тя беше хоспитализирана, след като оцеля след две дози от смъртоносното лекарство пентобарбитал по време на опита на Тенеси да я екзекутира на 30 септември. Пайк е осъдена на смърт за убийството през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър, нейна съученичка в програма за професионално обучение на Job Corps в Ноксвил, Тенеси. По това време Пайк е на 18 години.

Пайк е първият човек, който оцелява след получаване на лекарства за смъртоносна инжекция по време на екзекуция, според Центъра за информация относно смъртното наказание (Death Penalty Information Center), пише Newsweek.

Нейната неуспешна екзекуция привлече подновен обстоен контрол върху начина, по който щатите изпълняват смъртното наказание в САЩ, особено при използването на смъртоносна инжекция, и повдигна въпроси дали Тенеси може да направи нов опит да я екзекутира. Newsweek се е свързал с адвокатите на Пайк и с офиса на губернатора на Тенеси Бил Лий за коментар по имейл.

Ето на какво обръща внимание Newsweek по отношение на основните въпроси около случая.

Какво е състоянието ѝ в момента?

Адвокатите на Пайк съобщиха в събота, че тя продължава да получава медицински грижи в затвора. Тя беше хоспитализирана след неуспешната екзекуция. Нейните адвокати заявиха, че тя е била в критично състояние и не се е очаквало да оцелее.

Подготвяли се планове за изключването ѝ от животоподдържащите системи, когато във вторник тя се събудила и започнала да говори, посочиха нейните защитници. До четвъртък те съобщиха, че тя се движи с помощ, храни се с обичайна диета и възстановява движението и силата в ръцете си. По думите им ръцете ѝ са били изгорени и с мехури при опита за екзекуция.

Нейните адвокати определиха физическото ѝ възстановяване като „забележително“, но заявиха, че остават въпроси относно дългосрочните последици от преживяното от нея.

„Криста се справя с дълбоката психологическа травма от това, че е оцеляла след неуспешна екзекуция, включително терора, болката и несигурността от убеждението, че е на път да умре. Все още не можем да знаем пълния емоционален и психологически отпечатък от това преживяване или колко време ще ѝ отнеме да започне да се възстановява“, се казва в тяхно изявление от четвъртък.

Какво се обърка при неуспешната екзекуция на Пайк?

Департаментът по корекциите на Тенеси не е оповестил какво точно се е объркало по време на екзекуцията на Пайк, но твърди, че протоколът за екзекуция е бил спазен.

В изявление от 30 септември департаментът посочи, че е „спазил всяка една стъпка от законоустановения и утвърден от главния прокурор протокол за екзекуция на щата. Химикалът за смъртоносна инжекция в протокола е бил последователно ефективен и протоколът не допуска допълнителни процедури извън това, което беше извършено тази вечер“.

В опит да разберат какво се е объркало, адвокатите на Пайк поискаха от съдия да задължи щатските власти да запазят доказателствата, включително партидните номера на лекарствата, комуникацията и други материали от опита за екзекуция. В сряда съдия разпореди на затворническите служители да запазят „всичко, което е било в самата стая“.

Адвокатите на Пайк повдигнаха въпроси относно усилията на щата да установи интравенозен достъп. В искането си за запазване на доказателствата те пишат, че екипът по екзекуцията се е опитал да осигури интравенозен достъп, използвайки най-малко седем игли, като една от тях е била „огъната под 90-градусов ъгъл, когато е била извадена“. Те добавят, че „очевидно в нито един момент никой от членовете на екипа по екзекуцията не е осъзнал, че интравенозните линии не са поставени правилно“.

Медицински експерти и специалисти по смъртоносните инжекции предполагат, че проблемите с интравенозната линия могат да обяснят как Пайк е оцеляла след две дози пентобарбитал, в случай че лекарството не е попаднало в кръвта ѝ така, както е било предвидено.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий разпореди независима проверка на действията на Департамента по корекциите на Тенеси по време на опита за екзекуция. Проверката „ще се стреми да установи дали протоколът е бил спазен и да обмисли дали са необходими допълнителни препоръки, за да се гарантира, че протоколът на щата остава законосъобразен и ефективен“, се казва в изявление на офиса на губернатора.

Неуспешната екзекуция на Пайк доведе и до оставката на комисаря на департамента Франк Страда (Frank Strada). Страда заяви в изявление, че вярва, че департаментът „е изпълнил отговорностите си в съответствие с установения протокол“, добавяйки: „Въпреки това оттеглянето ми е в най-добрия интерес на жителите на Тенеси, докато независимата проверка продължава. Смятам, че тази проверка е напълно уместна и необходима, и очаквам с нетърпение да направя всичко възможно, за да помогна да се установи точно какво се е случило“.

Може ли тя да бъде екзекутирана за втори път?

Тенеси не е заявил дали ще се опита да екзекутира Пайк отново, но всеки подобен опит може да повдигне правни въпроси. Други щати и преди са предприемали опити да екзекутират затворници за втори път, но във всеки от тези случаи първият опит е бил спрян преди притока на каквито и да било медикаменти.

Дебора Дено, професор в Юридическия факултет на университета „Фордъм“ и експерт по смъртното наказание, заяви по-рано пред Newsweek, че втори опит за екзекуция на Пайк може да наруши конституционната защита срещу двойно съдене (double jeopardy).

„Щатът има само един шанс“, каза Дено, описвайки аргумента за забраната за двойно съдене, който адвокатите на Пайк биха могли да защитят. „Те не могат да се върнат и да кажат: „Е, не го направихме както трябва“.

Адвокатите на Пайк призоваха губернатора да заменени смъртната присъда на Пайк с доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. „Криста е преживяла повече от достатъчно. Тя никога повече не трябва да бъде подлагана на нов опит за екзекуция“, казаха те в четвъртък. 

Кога Тенеси ще възобнови екзекуциите?

Лий временно преустанови екзекуциите в Тенеси до края на годината, докато разпорежда независимата проверка на неуспешната екзекуция на Пайк. Това означава, че екзекуцията на Гари Уейн Сътън (Gary Wayne Sutton) няма да се състои на 3 декември, както беше планирано предварително.

Остава неясно кога ще приключи проверката на екзекуцията на Пайк и кога щатът ще може да възобнови екзекуциите. От офиса на губернатора съобщиха, че Службата на главния прокурор на Тенеси е наела бившия федерален прокурор Ед Стантън, който да проведе проверката.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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