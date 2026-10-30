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България се включва в инициатива на НАТО срещу дронове

Основната цел е по-ефективна защита срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 15:15
България се включва в инициатива на НАТО срещу дронове
Източник: БГНЕС

М инистърът на отбраната Димитър Стоянов подписа днес Нота за присъединяване на България към инициативата на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.

С документа Министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.

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Основната цел е по-ефективна защита срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра, включително крилати ракети, безпилотни летателни апарати и планиращи бомби.

Проектът предвижда развитие на способности за откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на подобни заплахи чрез използване на съвременни платформи, сензори, ефектори и други технологични решения.

Сътрудничеството ще се развива в две основни направления – съвместни обществени поръчки и съвместно разработване на отбранителни способности, като участниците ще обменят информация, експертиза и технологични решения.

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В рамките на инициативата Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) ще извърши пазарно проучване и ще изготви каталог на съществуващи и очаквани в близко бъдеще технологии, съобразени с общите изисквания на участващите държави. Това ще подпомогне оценката на възможностите и вземането на решения за бъдещи придобивания и съвместни разработки. Българската индустрия ще има възможност да представи своите продукти, технологични решения и експертен потенциал, както и да търси участие в съвместни проекти със съюзнически държави.

Предстои Нотата да бъде изпратена за ратификация от Народното събрание.

Редактор: Николай Киров
Източник: МО    
НАТО Министерство на отбраната
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