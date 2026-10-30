WSJ: Украйна спря ударите по руски рафинерии след натиск от Тръмп

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У краинската армия временно е спряла ударите срещу руски петролни рафинерии след седмици на натиск от американския президент Доналд Тръмп. Това съобщава „Уолстрийт джърнъл“ (The Wall Street Journal), позовавайки се на свои източници, запознати с военните операции.

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Според изданието негласното спиране на атаките е започнало в средата на октомври, когато отношенията между Вашингтон и Киев са били в една от най-напрегнатите си фази. Очаква се паузата да продължи поне до края на междинните избори в САЩ, а е възможно да бъде удължена и през ноември.

Ukraine’s military has paused its strikes against Russian oil refineries, people with knowledge of the operations said, after weeks of pressure from President Trump shook Kyiv’s confidence in U.S. support. https://t.co/1teC4rkrPK — The Wall Street Journal (@WSJ) October 29, 2026

Украинското правителство не е обявявало официално прекратяване на ударите по руската петролна инфраструктура. По информация на двама украински военни представители подразделенията, които извършват далекобойни операции, са получили указания в средата на октомври да преустановят мисиите срещу рафинерии след приключването на вече започналите операции.

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Как се стигна до паузата

Според източник на изданието украинският министър на отбраната Евгений Хмара е разговарял с президента Володимир Зеленски за необходимостта армията да бъде по-внимателна заради деликатната дипломатическа ситуация. Зеленски е приел тази преценка, но е подчертал, че военните запазват свободата да възобновят атаките, ако сметнат това за необходимо.

Във вторник украинският президент заяви пред журналисти в Киев, че военните са действали по-предпазливо през последните дни, но не са получили заповед да не атакуват рафинерии.

„Нашите момчета се опитаха да бъдат малко по-внимателни през тези дни. Но те нямат заповед“ да не нанасят удари, каза Зеленски. Той добави, че украинските дронови подразделения в момента атакуват различни видове цели на руска територия.

Натискът от страна на Тръмп се засили през последните седмици. Американският президент неведнъж е призовавал Киев да прекрати ударите по руските енергийни обекти, като е свързвал атаките с високите цени на горивата. Според енергийни експерти обаче основна причина за поскъпването на горивата е конфликтът между САЩ и Иран.

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Разговорът в Осло и ролята на Starlink

Според двама американски представители специалният пратеник на Тръмп Джаред Къшнър е повторил искането на американския президент по време на среща със Зеленски в Осло на 20 октомври. Един от източниците е определил разговора като „много труден“.

По думите му Къшнър е призовал украинския президент да спре ударите, като е посочил усилията, които той и специалният пратеник Стив Уиткоф полагат за посредничество между Киев и Москва. Спирането на атаките за 30 дни би било начин Украйна да покаже признателност за тези усилия, заявил американският представител.

Влошаването на отношенията между Вашингтон и Киев съвпадна и с ограниченията върху използването на сателитната интернет услуга Starlink от украинската армия. На 14 октомври бяха въведени ограничения на скоростта за военната версия на услугата, което засегна операциите с дронове срещу руската военна логистика, както и работата на част от украинските системи за прехващане на руски безпилотни самолети.

На 21 октомври Тръмп е разговарял с Илон Мъск и го е помолил да възстанови сателитната услуга за Украйна. Пълните възможности на Starlink са били възстановени на 24 октомври.

Американски представители отричат възстановяването на услугата да е било обвързано със спирането на ударите по руските рафинерии. Според украински представители обаче Киев е бил подложен на силен натиск да направи отстъпки, за да получи отново достъп до критично важната комуникационна система.

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Киев е искал ответни гаранции

Зеленски е заявил пред Тръмп, че Украйна би имала нужда от насрещни гаранции, ако се съгласи да прекрати атаките срещу руската петролна инфраструктура.

Сред предложенията на украинския президент е било взаимно енергийно примирие, при което Русия също да спре ударите по украинските електроцентрали и енергийни обекти. Други възможности са били предоставянето на допълнителни системи за противовъздушна отбрана Patriot или разрешение за използване на Starlink на руска територия, за да могат украинските дронове да атакуват руските пускови установки за ракети.

По информация на „Уолстрийт джърнъл“ нито едно от тези предложения не е довело до конкретен резултат.

Последният известен удар на Украйна по руска петролна инфраструктура е бил на 20 октомври срещу помпена станция на петролопровода „Дружба“ в Тамбовска област. В дните преди това украинските сили атакуваха петролни съоръжения в Санкт Петербург, рафинерия в Рязанска област и голям газов завод в Сургут, Сибир.

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Защо ударите са важни за Украйна

Киев използва далекобойни дронове срещу руските рафинерии, за да ограничи приходите от петрол, с които Москва финансира войната. Украйна разглежда тези операции като един от малкото ефективни начини да отговори на продължаващите руски ракетни и дронови атаки срещу нейната енергийна инфраструктура.

Междувременно Русия продължава да засилва ударите срещу украински енергийни обекти и населени места, като атаките причиняват жертви сред цивилното население и допълнителни щети преди зимата.

Според „Уолстрийт джърнъл“ зависимостта на Украйна от американското разузнаване, системите Starlink и ракетите Patriot прави Киев уязвим на натиск от Вашингтон. Въпреки че администрацията на Тръмп прекрати по-голямата част от американската военна и финансова помощ за Украйна след завръщането си в Белия дом, тези способности остават ключови за отбраната на страната.

В Киев и сред европейските съюзници на Украйна растат опасенията, че напрежението с Вашингтон може да засегне още по-сериозно отбранителните възможности на страната.