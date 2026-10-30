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Oкончателните резултати от вота в Израел: Нетаняху печели изборите, но без мнозинство

Дясната и крайнодясната коалиция на израелския премиер получава 53 места в 120-местния Кнесет. Опозиционният блок печели 48 мандата, а арабските партии отбелязват значителен пробив с общо 19 места

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 07:40
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Б локът на израелския премиер Бенямин Нетаняху печели парламентарните избори в Израел, но с резултат, който не му осигурява необходимото мнозинство за самостоятелно управление. Това показват окончателните резултати от вота, публикувани тази нощ, предаде "Франс прес".

EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

Дясната и крайнодясната коалиция на Нетаняху получава 53 места в 120-местния Кнесет (израелския парламент). Партията на премиера „Ликуд“ остава най-голямата политическа сила с 27 мандата.

Опозиционният блок, ръководен от центриста Гади Айзенкот, печели 48 места, се посочва в съобщението на Избирателната комисия.

Резултатите показват и значителен пробив на двете арабски политически формации - „Раам“ и „Обединената листа“, които заедно получават 19 места и се очертават като важен фактор при формирането на следващото правителство.

Нетаняху е ненадминат в оцеляването в политиката. Но ще успее ли да се задържи на власт и този път?

  • Обвинения в изборни измами и намеса на Катар

В навечерието на обявяването на окончателните резултати арабските партии бяха обвинени в изборни измами от лагера на Нетаняху. Според информации, разпространени от официални представители и медии, формациите са получили финансиране от Катар с цел купуване на гласове.

Арабските партии и Катар отхвърлиха обвиненията. Айзенкот от своя страна обвини Нетаняху, че се опитва да „делегитимира резултатите“ от изборите.

Израелската служба за вътрешна сигурност „Шин Бет“ съобщи, че разследва предполагаеми нарушения. Оттам обаче подчертаха, че разследването няма за цел да „инкриминира цяла общност, която е гласувала демократично и законно“.

Без да се позовава изрично на обвиненията на лагера на премиера срещу арабските формации, Избирателната комисия заяви, че „определена информация, която се разпространява, е напълно неоснователна“.

„Разследването продължава паралелно с процеса, воден от Централната избирателна комисия. Ние нямаме влияние върху крайните резултати, които ще бъдат предадени на президента“, се посочва в изявлението на службата.

Нетаняху и Айзенкот на ръба на победата: Израел е разделен след изборите

  • Предстоят консултации за съставяне на правителство

Окончателните резултати ще бъдат официално изпратени на президента Ицхак Херцог в сряда. След това той ще започне консултации с лидерите на партиите, представени в новия Кнесет, преди да възложи на един от тях мандат за съставяне на правителство, уточнява Избирателната комисия.

Липсата на ясно парламентарно мнозинство прави преговорите за формиране на кабинет по-трудни. Те могат да продължат седмици, тъй като политическите сили ще трябва да търсят подкрепа и съюзници сред останалите парламентарни формации.

Ако опитите за съставяне на правителство се провалят, Израел може отново да стигне до предсрочни парламентарни избори - сценарий, който страната вече е преживявала няколко пъти.

Редактор: Василена Василева
Източник: Валерия Динкова, БТА    
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