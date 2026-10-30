Парите ни

Токът у нас е сред най-евтините в ЕС

По-ниска цена на електроенергията за домакинствата има само Унгария, сочат данните на Евростат за първото полугодие на 2026 г. В съседна Румъния токът поскъпва с над 51% за година

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 октомври 2026, 14:12
Токът у нас е сред най-евтините в ЕС
Източник: istock

България е сред страните с най-ниски цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз през първата половина на 2026 г., сочат публикуваните днес данни на Евростат. Средната цена у нас е 0,13 евро за киловатчас – колкото и в Малта, при 0,28 евро средно за ЕС.

По-евтина е електроенергията за домакинствата единствено в Унгария – 0,11 евро за киловатчас.

В ЕС цената пада, но остава над нивата отпреди кризата

На равнище ЕС средната цена се понижава с 2,2% спрямо второто полугодие на 2025 г., когато е била 0,29 евро за киловатчас. Въпреки спада тя остава значително над равнищата отпреди енергийната криза от 2022 г.

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Делът на данъците и таксите в крайната сметка намалява с 0,5 процентни пункта – до 28,4% от 28,9% през предходното полугодие.

Най-скъпият ток – в Ирландия

Различията между държавите остават значителни. В шест страни средната цена надхвърля 0,30 евро за киловатчас, а в пет е понед 0,20 евро.

Най-скъпа е електроенергията за домакинствата в Ирландия – 0,39 евро за киловатчас, следвана от Германия и Белгия с по 0,36 евро.

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Румъния с най-голямо поскъпване за година

На годишна база, измерени в национални валути, цените нарастват най-силно в Румъния – с 51,6%, следвана от Ирландия с 19,8% и Финландия с 18,4%. Значителни спадове са отчетени в Дания – с 31,7%, и Люксембург – с 24,1%.

При отчитане на разликите в покупателната способност най-високи са цените в Румъния – 46,9 стандарта на покупателна способност (СПС) за 100 киловатчаса, Полша с 41,1 и Чехия с 34,3. Най-ниски са стойностите в Малта – 13,8, Унгария с 14,7 и Люксембург с 15,5.

Редактор: Маргарита Костадинова
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