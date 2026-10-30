Розови изкушения с шеф Станислав Иванов в „Спомени с вкус“

К улинарни шедьоври в розово, тайна съставка, искрени истории и едно специално предизвикателство очакват зрителите в новия епизод на „Спомени с вкус”. Гост на предаването тази седмица е победителят от петия сезон на кулинарната надпревара Hell’s Kitchen и един от шеф готвачите на „На кафе“ – Станислав Иванов. Заедно с Изабел Овчарова - Изи, той ще приготви две розови изкушения – сочен бургер и лава кейк с течен център.

Източник: NOVA

Цялото меню е вдъхновено от Изи и любимия й цвят – розово, а как постига този уникален цвят, шеф Иванов ще разкрие в епизода. Освен кулинарните си умения, той ще покаже на Изи и стари трикове, които е научил от неговата баба, включително и как да не плаче, докато реже лук.

Станислав ще се върне и към най-топлите мигове от детството си със специална изненада от важен човек за него. По време на готвенето той ще сподели за любовта от пръв поглед с половинка му, както и за романтичните жестове, които е правил за нея. Преди розовият десерт да се изпече, специално включване от шеф Ангелов с лично послание ще изпита и Станислав, и Изи. Какво ще каже кулинарната легенда на своя шампион и кой ще се справи с предизвикателството по-добре?

Гледайте „Спомени с вкус“ всяка събота от 17:00 ч. по NOVA. Всеки епизод може да гледате и в NOVA PLAY , както и ексклузивно съдържание зад кадър.