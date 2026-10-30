Срути се един от „приказните комини“ в Кападокия, има загинали

Ким Кардашиян сподели последните думи, които баща ѝ е казал преди смъртта си

Десетки чужденци са в неизвестност след влаковата катастрофа в Испания, загиналите вече са 69

Oкончателните резултати от вота в Израел: Нетаняху печели изборите, но без мнозинство

Т рима души загинаха, а петима бяха ранени, след като част от скално образувание се срути в туристическия район Кападокия в Централна Турция. Инцидентът е станал в близост до входа на Музея на открито в Гьореме - една от най-посещаваните забележителности в региона, съобщи турската телевизия NTV.

По първоначална информация скалните късове са се откъснали от характерно за Кападокия образувание, известно като „приказен комин“. При срутването няколко души са били затрупани.

На мястото незабавно са изпратени линейки, спасителни екипи и служители на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Областният управител на Невшехир Хюсеин Кьок съобщи, че срутването е предизвикано от свлачище вследствие на обилните валежи.

„В резултат на свлачище в Гьореме се е стигнало до падане на скални късове. Към момента сме открили телата на двама души. Един пострадал е транспортиран в болница, където му се оказва спешна медицинска помощ. Издирвателно-спасителните дейности на мястото продължават“, заяви той.

#SONDAKİKA Kapadokya'da peribacası çöktü. Ölü ve yaralıların olduğu aktarılıyor. https://t.co/aqZXqyA1sl — Haber Report (@HaberReport) October 29, 2026

Според кореспондента на NTV Угурджан Гьокчен инцидентът е станал около 15:00 часа в непосредствена близост до открит паркинг.

В района са пристигнали множество линейки, полицейски и спасителни екипи, а паркингът е бил евакуиран. По информация на журналиста по време на срутването там е имало приблизително 150 автомобила.

„На мястото на срутването е имало хора. Районът не е предназначен за разходки, затова не е бил особено оживен, но все пак е имало посетители. Жандармерията и полицията също пристигнаха. Провежда се мащабна спасителна операция“, разказва Гьокчен.

Властите са предприели допълнителни мерки за сигурност заради опасността от ново срутване. Хората са изведени от рисковия участък, докато спасителните екипи продължават работата си.

Nevşehir Kapadokya'da peribacası çöktü. ▪️Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor. https://t.co/4Kw3iBNdtV — Notify (@notifyhome) October 29, 2026

Какво представляват „приказните комини“ в Кападокия

Кападокия е световноизвестна със своите необичайни вулканични скални формации, наричани „приказни комини“. Те са сред основните туристически атракции в Централна Турция и привличат посетители от цял свят.

Образуванията са създадени в продължение на милиони години под въздействието на природните процеси. Вулканичните наслаги постепенно са били моделирани от вятъра, дъждовете и ерозията, придобивайки характерните си форми.