Забавен гаф: Сбъркаха принц Уилям с поп звездата Принс

П ринцът на Уелс получи прочувствено извинение, след като разказа как самоличността му е била сбъркана с тази на музикалната легенда Принс по време на неотдавнашно посещение в Илминстър, Съмърсет.

44-годишният принц на Уелс сподели забавния анекдот по време на участието си в „Шоуто на Греъм Нортън“ миналия уикенд, припомняйки си разговор от скорошното си пътуване, пише HELLO!

Man Apologizes to Prince William After the Royal Tells Story About Being Mistaken for Singer Prince https://t.co/BYFz0ZdEmg — People (@people) October 28, 2026

Уилям не назова мъжа по име, но разказа пред гостите в студиото: „Отидох на едно място в Съмърсет, където разглеждах местните общности. Един прекрасен господин ме погледна от мястото си и каза: „Кога ще пееш?“. През годините съм получавал най-различни въпроси от всякакви хора, затова попитах: „Извинете, какво имате предвид?“. Той отново попита: „Кога ще пееш?“, а дамата зад него го потупа по ръката и каза: „Не, не, той не е този Принс“.

Миналия петък бе излъчено гостуването на бъдещия крал в популярното токшоу, където той обсъди мечтаната си професия (диджей или полицай) и предстоящата церемония по връчването на екологичните награди Earthshot Prize в Мумбай.

Извинението към принц Уилям след объркването

По-рано този месец Уилям разговаря с 22-годишния Себастиан Смит в кафене „Суит Сюрприз“ в Илминстър. Заведението осигурява възможности за реализация на възрастни с затруднения в обучението. Себастиан страда от синдрома на Рубинщайн-Тайби – рядко генетично заболяване.

Майка му Клеър сподели пред The Sun: „Честно казано, не мисля, че Себастиан въобще е имал представа кой е принц Уилям. Той обаче е голям фен на певеца Принс, знае всичките му песни и помни текстовете им наизуст. Като се имат предвид затрудненията му, това е наистина невероятно. И така, когато принц Уилям пристигна в кафенето, Себастиан просто предположи, че това е изпълнителят Принс!“

Тя допълни, че в момента помагат на Себастиан да напише официално писмо с извинение до Уилям.

Защо принцът и принцесата на Уелс са извън публичното внимание тази седмица?

Въпреки че това е натоварена седмица за крал Чарлз III и кралица Камила, които са на есенна обиколка в Карибския басейн, програмата на принца и принцесата на Уелс е много по-спокойна.

Причината е, че трите им деца в момента са в ваканция, а кралската двойка традиционно се оттегля от обществения живот по време на училищните почивки, за да прекара време със семейството.

13-годишният принц Джордж се завърна у дома от колежа „Итън“, където учи на пансион, докато 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишният принц Луи са във ваканция от училище „Ламбрук“.

Семейството отбелязва и една година от преместването си в имението „Форест Лодж“ в Уиндзор, което определят като свой „постоянен дом“. През юли 2025 г. двойката подписа 20-годишен договор за наем на имота с осем спални с Crown Estate, преди да се нанесе официално миналия октомври.

Въпреки че Уилям няма планирани публични ангажименти тази седмица, името му отново влезе в новините. Продажбата на земя в херцогство Корнуол, собственост на имението Браднинч в Девън, предизвика недоволство сред наемателите, чието бъдеще остава несигурно.