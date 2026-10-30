Любопитно

Забавен гаф: Сбъркаха принц Уилям с поп звездата Принс

Наследникът на британския престол разказа забавен анекдот от скорошно посещение, където местен жител го объркал с легендарния изпълнител. Семейството на мъжа вече му подготвя официално писмо с извинение за комичната ситуационна грешка

Стела Христова Стела Христова

30 октомври 2026, 16:09
Забавен гаф: Сбъркаха принц Уилям с поп звездата Принс
Източник: Getty Images

П ринцът на Уелс получи прочувствено извинение, след като разказа как самоличността му е била сбъркана с тази на музикалната легенда Принс по време на неотдавнашно посещение в Илминстър, Съмърсет.

44-годишният принц на Уелс сподели забавния анекдот по време на участието си в „Шоуто на Греъм Нортън“ миналия уикенд, припомняйки си разговор от скорошното си пътуване, пише HELLO!

Уилям не назова мъжа по име, но разказа пред гостите в студиото: „Отидох на едно място в Съмърсет, където разглеждах местните общности. Един прекрасен господин ме погледна от мястото си и каза: „Кога ще пееш?“. През годините съм получавал най-различни въпроси от всякакви хора, затова попитах: „Извинете, какво имате предвид?“. Той отново попита: „Кога ще пееш?“, а дамата зад него го потупа по ръката и каза: „Не, не, той не е този Принс“.

Миналия петък бе излъчено гостуването на бъдещия крал в популярното токшоу, където той обсъди мечтаната си професия (диджей или полицай) и предстоящата церемония по връчването на екологичните награди Earthshot Prize в Мумбай.

  • Извинението към принц Уилям след объркването

По-рано този месец Уилям разговаря с 22-годишния Себастиан Смит в кафене „Суит Сюрприз“ в Илминстър. Заведението осигурява възможности за реализация на възрастни с затруднения в обучението. Себастиан страда от синдрома на Рубинщайн-Тайби – рядко генетично заболяване.

Майка му Клеър сподели пред The Sun: „Честно казано, не мисля, че Себастиан въобще е имал представа кой е принц Уилям. Той обаче е голям фен на певеца Принс, знае всичките му песни и помни текстовете им наизуст. Като се имат предвид затрудненията му, това е наистина невероятно. И така, когато принц Уилям пристигна в кафенето, Себастиан просто предположи, че това е изпълнителят Принс!“

Тя допълни, че в момента помагат на Себастиан да напише официално писмо с извинение до Уилям.

  • Защо принцът и принцесата на Уелс са извън публичното внимание тази седмица?

Въпреки че това е натоварена седмица за крал Чарлз III и кралица Камила, които са на есенна обиколка в Карибския басейн, програмата на принца и принцесата на Уелс е много по-спокойна.

Причината е, че трите им деца в момента са в ваканция, а кралската двойка традиционно се оттегля от обществения живот по време на училищните почивки, за да прекара време със семейството.

13-годишният принц Джордж се завърна у дома от колежа „Итън“, където учи на пансион, докато 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишният принц Луи са във ваканция от училище „Ламбрук“.

Семейството отбелязва и една година от преместването си в имението „Форест Лодж“ в Уиндзор, което определят като свой „постоянен дом“. През юли 2025 г. двойката подписа 20-годишен договор за наем на имота с осем спални с Crown Estate, преди да се нанесе официално миналия октомври.

Въпреки че Уилям няма планирани публични ангажименти тази седмица, името му отново влезе в новините. Продажбата на земя в херцогство Корнуол, собственост на имението Браднинч в Девън, предизвика недоволство сред наемателите, чието бъдеще остава несигурно.

Редактор: Стела Христова
Принц Уилям Кралско семейство Принс Объркване на самоличността Анекдот Шоуто на Греъм Нортън Илминстър
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: Преди минути извадиха България от

Радев: Преди минути извадиха България от "сивия списък" за пране на пари

Първи думи от оцелялата след две смъртоносни инжекции Криста Пайк

Първи думи от оцелялата след две смъртоносни инжекции Криста Пайк

Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
<p>Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа</p>
Ексклузивно

Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа

Преди 10 часа
<p>Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство</p>
Ексклузивно

Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство

Преди 10 часа
<p>Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември</p>
Ексклузивно

Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

Преди 11 часа
Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври
Ексклузивно

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

България Преди 27 минути

В задръстването са станали и няколко леки катастрофи

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

България Преди 37 минути

Камера пък засне как мече се разхожда по улица в Благоевград

.

Лекари предупреждават: Не купувайте противогрипни ваксини от съмнителни източници

България Преди 1 час

Противогрипните ваксини по националната програма започват да се доставят поетапно при личните лекари, а д-р Гергана Николова предупреди за рисковете от покупка на препарати от нерегламентирани източници и без спазена хладилна верига

Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Свят Преди 1 час

Роденият в Чикаго папа Лъв XIV упражни правото си на вот по пощата за междинните избори в САЩ. Ватиканът потвърди, че това е първият случай в историята, в който глава на Римокатолическата църква гласува на американски общи избори

Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

Парите ни Преди 1 час

По-високи заплати и нова дигитална платформа за младите лекари в България

<p>Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от САЩ</p>

Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от банкова сметка в САЩ

Свят Преди 1 час

Подробностите около бягството му са неясни

Младеж на 19 г. хакнал държавата и общини, фирми и обществените медии

Младеж на 19 г. хакнал държавата и общини, фирми и обществените медии

България Преди 2 часа

Според събраните доказателства младежът извличал лични данни и електронна кореспонденция

Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард

Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард

Любопитно Преди 2 часа

Александър Скарсгард подлуди феновете с ролята си на „плетен съпруг“ в новата комедия Wicker. Докато интернет го обяви за най-горещото изкушение, традиционните майстори на кошници възмутено алармираха: „Това изобщо не е истинска върба!“

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

България Преди 2 часа

Целта на форума ще бъде постигането на мораториум върху бойните действия

Розови изкушения с шеф Станислав Иванов в „Спомени с вкус“

Розови изкушения с шеф Станислав Иванов в „Спомени с вкус“

Любопитно Преди 2 часа

Победителят от Hell’s Kitchen 5 шеф Станислав Иванов готви заедно с Изи тази събота от 17:00 ч. по NOVA

Гърция въвежда детски инвестиционни сметки с бонус от държавата до 1200 евро годишно

Гърция въвежда детски инвестиционни сметки с бонус от държавата до 1200 евро годишно

БезГранично Преди 2 часа

Схемата е част от законопроект на гръцкото финансово министерство и трябва да започне от началото на 2027 г.

Г-н Андрю Маунтбатън-Уиндзор

Нови проблеми за бившия принц Андрю, разследват го и в Шотландия

Свят Преди 2 часа

Британският вестник The Daily Express съобщи, че разследването е свързано с твърдения, че жени са били „трафикирани“ в Балморал

България се включва в инициатива на НАТО срещу дронове

България се включва в инициатива на НАТО срещу дронове

България Преди 2 часа

Основната цел е по-ефективна защита срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра

Бойко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

Бойко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

България Преди 3 часа

Сред подписалите са трима бивши министър-председатели

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Свят Преди 3 часа

Борсата временно преустанови тегленията и блокира част от средствата, а ръководството категорично обеща пълно възстановяване на загубите на потребителите

„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е от 15 юни 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно в следващите дни

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Майчинство за кученце? Жена поиска 8 седмици платен отпуск

Edna.bg

Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“

Edna.bg

България е извадена от „сивия списък" за пране на пари

Nova.bg

Обърнат камион блокира движението на АМ „Тракия” (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg