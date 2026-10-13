Разкриха обажданията до 911: Хаос и объркване забавили помощта след провалената екзекуция на Криста Пайк

С пешната медицинска помощ за Криста Пайк е била забавена поради объркване между екипите за първа реакция и служителите на затвора в Тенеси след провалилата се нейна екзекуция миналия месец, показват записи от диспечерската служба на телефон 911.

Записите, получени в понеделник от Асошиейтед Прес чрез искане за достъп до обществена информация, показват, че са изтекли ценни минути, докато длъжностните лица и спешните екипи са се опитвали да установят дали искането за медицинска помощ в залата за екзекуции е автентично.

Първоначалното обаждане на 911 е постъпило в 20:40 ч. на 30 септември, малко повече от час след началото на опитите за смъртоносна инжекция. Обаждащият се обаче не е успял да предостави код, който да потвърди легитимността на искането, предаде Асошиейтед прес (AP).

„Според надзорниците тук в Департамента за спешни комуникации бяхме информирани, фалшив сигнал е това. Няма нужда от медицинска помощ в затвора Ривърбенд“, казва диспечер в 21:03 ч.

Едва около половин час след първото обаждане, около 21:11 ч., служителите на затвора са потвърдили, че сигналът е истински, и са започнали да пропускат екипите през портала. Нито Департаментът по корекциите на Тенеси, нито правният екип на Пайк са отговорили веднага на запитванията за коментар.

Затворничката става пациент

50-годишната Пайк е била хоспитализирана, след като е оцеляла след две дози пентобарбитал, докато щатът се е опитвал да изпълни смъртната ѝ присъда за смъртоносното нападение с нож срещу нейната съученичка Колийн Слемър през 1995 г. Тя е била на 18 години, когато заедно с приятеля си е измъчвала и убила Слемър, превръщайки се в една от най-младите жени, осъдени на смърт.

Протоколът на щата предвижда втора доза пентобарбитал, ако първата не доведе до смърт, но не посочва какво да се прави, ако затворник оцелее и след втората инжекция.

Първото обаждане на 911, предоставено само под формата на писмена транскрипция, съобщава, че Пайк е в безсъзнание и не диша нормално.

След като е била откарана в болница, Пайк е прекарала няколко дни на командно дишане. В един момент нейните адвокати дори не са очаквали тя да оцелее. Миналия вторник тя е дошла в съзнание и е започнала да говори с ограничения и да ходи с помощ, казаха те. Пайк е била изписана от болницата и върната в женския затвор, където е пребивавала в продължение на 30 години, съобщиха нейните адвокати в събота.

Объркването започва с първото обаждане на 911

Първоначалното обаждане е дошло от лице, чието име и длъжност са заличени. Обаждащият се е казал на диспечера, че се намира в затвора с максимална сигурност Ривърбенд, където са се опитали да екзекутират човек, но тя все още е жива.

Дoкато спешните екипи са работили по потвърждаването на сигнала, те са били в контакт с представители на централния контролен пункт на затвора, които са заявили, че „те биха били хората, които да подадат такъв сигнал“ и че „не са правили такова обаждане“, според запис от 21:07 ч.

По същото време се чува как служител от спешната помощ казва по радиостанцията: „Някой отвън пред портала на затвора ни казва, че сигналът е реален, и настоява да влезем. Казват, че са някакъв вид държавни служители. Трябва ми някой да отиде до портала и да говори с тези хора“.

Централният контрол е потвърдил, че сигналът е легитимен няколко минути по-късно, разчиствайки пътя на спешните екипи да влязат през портала около 21:11 ч. Репортер на Асошиейтед Прес е видял линейка и пожарни автомобили да спират пред сградата в района на затвора в 21:14 ч.

В 21:34 ч., докато медиците са транспортирали Пайк към болницата, един от тях е поискал от диспечера да се увери, че затворът знае къде я карат. „Само защото имаше толкова много объркване, искам да съм сигурен, че са наясно с това“, казва служителят.

Направени са още две обаждания

Департаментът за спешни комуникации в Нашвил пусна с някои заличени данни пакета от аудиозаписи на диспечерите. Полицията съобщи, че аудиото от първото обаждане на 911 е освободено от публично оповестяване съгласно закона на щата.

Направени са две последващи спешни обаждания, включително едно в 21:08 ч. от един от адвокатите на Пайк, Кели Глийсън.

„Моята клиентка Криста Гейл Пайк преминава през държавна екзекуция. Тя е преминала през етапите на протокола и последното, което знаем от адвоката, който присъства там, е, че тя все още е жива, диша и се нуждае от незабавна животоспасяваща грижа“, казва Глийсън в обаждането.

Последващите екзекуции са спрени

Департаментът по корекциите на Тенеси не е съобщил какво се е объркало при опита за екзекуция. Губернаторът Бил Лий спря последващите опити за екзекуция до извършването на проверка. Не е ясно дали щатът ще се опита отново да екзекутира Пайк.

Медицински експерти посочиха няколко възможности, които биха могли да обяснят как Пайк е успяла да оцелее, включително потенциални проблеми с качеството на лекарството и поставянето на интравенозен път, което да е довело до натрупване на медикамента в тъканите ѝ.

Преди опита за екзекуция адвокатите на Пайк бяха информирали съда и затворническите власти, че тя има заболяване на кръвта, което може да предизвика съсирване на местата на инжектиране.