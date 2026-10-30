Удар за $6,3 млрд.: Най-мащабната хакерска атака постави криптосвета на нокти

К рипто гигантът Binance заяви в четвъртък, че дигитални активи на стойност 6,3 милиарда долара са били засегнати от това, което би могло да се окаже най-големият хакерски пробив в историята.

Най-голямата борса за криптовалута в света каза, че около половината от тези активи са замразени с помощта на други платформи, като добави, че ще „покрие всички загуби“.

Първоначалните проверки показват, че инцидентът може да е свързан с компрометиран лаптоп на инженер, което е позволило на нападателя да извърши неоторизирани тегления, съобщиха от Binance, цитирани от Би Би Си (BBC).

Две аналитични компании приписаха инцидента, който засенчва рекордната хакерска атака за 1,5 милиарда долара срещу борсата Bybit през 2025 г., на севернокорейското хакерско звено, наречено TraderTraitor.

Компанията за разследвания с помощта на изкуствен интелект TRM Labs посочва в доклад, че няколко елемента от атаката срещу Binance напомнят на по-ранни инциденти, свързани със Северна Корея, включително хакването на Bybit.

Глобалният ръководител по политиките на лабораторията, Ари Редборд, заяви пред BBC, че хакването на Binance е „преломен момент“, който не прилича на нищо, което индустрията е виждала досега. Нападателят все още държи огромна сума от откраднатите активи, което означава, че усилията за проследяване и възстановяване на средствата далеч не са приключили, добави Редборд.

Chainalysis, друга компания за анализи в сферата на криптовалутите, също заяви, че има „висока увереност“, че севернокорейската група е свързана с пробива. Ерик Джардин, ръководител на изследванията в Chainalysis, призова всяка борса да остане бдителна, тъй като платформите са атрактивна мишена за хакерите поради огромната стойност на активите.

От Binance не отговориха директно на запитванията на BBC относно потенциалните връзки на инцидента със Северна Корея, но заявиха: „Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори от правоприлагащите органи, за да потвърдим самоличността на тези престъпници и да ги изправим пред правосъдието“.

Инцидентът засяга Binance.com, докато много по-малката крипто платформа Binance.US, която предоставя търговски услуги специално за американски жители, заяви, че нейната платформа не е засегната от проблема.

В поредица от публикации Йи Хе, съизпълнителен директор на Binance, благодари на различни издатели на криптовалути за замразяването на активите.„Безопасността е на първо място: тегленията в момента са деактивирани, докато се потвърди, че средата е сигурна“, каза тя.

Други две големи крипто платформи, Tether и Circle, заявиха, че са замразили общо около 2,4 милиарда долара в активи в отговор на потенциалния хак срещу Binance.

Главният изпълнителен директор на Circle, Джереми Алер, заяви, че неговата фирма „следи отблизо докладите за потенциален пробив, включващ Binance“, и че компанията му е замразила повече от 800 милиона долара в активи, свързани с инцидента. Circle е издател и един от създателите на USDC, една из най-големите криптовалути в света, обезпечени с щатския долар.

Главният изпълнителен директор на Tether, Паоло Ардоино, заяви, че неговата фирма е замразила около 1,6 милиарда долара, „свързани с потенциален хак на борсата Binance“. „Защитата на индустрията и нашите партньори е наш основен приоритет“, каза Ардоино, чиято компания издава криптовалутата, известна като USDT.

World Liberty Financial, крипто компания, свързана с американския президент Доналд Тръмп и неговото семейство, заяви, че е работила с партньорите си за замразяване на откраднатите средства.

Крипто борсата Coinbase съобщи, че не е засегната от инцидента и следи ситуацията.

Няколко наблюдатели в крипто индустрията бяха сигнализирали за притеснения относно потенциален хак срещу Binance часове преди борсата да потвърди проблема със сигурността.

Binance, която е основана в Китай през 2017 г., позволява на потребителите да търгуват с дигитални активи и се оценява, че има над 300 милиона регистрирани потребители по целия свят. Борсата е обект на регулаторен контрол по целия свят. Компанията съобщи през 2024 г., че разполага с над 160 милиарда долара активи под съхранение.

Биткойн спадна с над 4% след предупрежденията. Цената на други основни криптовалути, включително Ethereum и Solana, също отбеляза рязък спад.