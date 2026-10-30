„Пътна полиция“ започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

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Т радиционната акция „Зима“ на „Пътна полиция“ започва на 1 ноември. В продължение на месец в цялата страна ще се извършват засилени проверки за спазването на правилата за движение, безопасността на участниците в движението и техническата изправност на превозните средства.

Кампанията ще премине през три етапа, всеки с продължителност от десет дни.

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В първия етап контролът ще бъде насочен към велосипедистите, водачите на индивидуални електрически превозни средства (тротинетки) и превозните средства с животинска тяга.

През второто десетдневие проверките ще бъдат съсредоточени върху поведението на пешеходците и шофьорите, както и спазването на правилата за безопасност на пътя.

В последния етап пътните полицаи ще следят основно за техническата изправност на автомобилите, състоянието на светлинните системи и гумите.

От полицията напомнят, че от 15 ноември до 1 март водачите трябва да използват гуми, предназначени за зимни условия, или гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 мм.

От „Пътна полиция“ призовават шофьорите да подготвят автомобилите си за зимните условия и да бъдат особено внимателни при влошаване на времето.