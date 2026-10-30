Прокуратурата протестира домашния арест на Бургазлиев

О кръжната прокуратура в Бургас протестира решението на съда, с което Никола Бургазлиев беше поставен под домашен арест. Определението на Окръжния съд е от 29 октомври 2026 г.

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев

Бургазлиев е подсъдим за катастрофата с АТВ в курорта „Слънчев бряг“ на 14 август 2025 г., при която загина жена, синът ѝ получи тежка телесна повреда, а други двама души бяха ранени. Инцидентът е станал около 13:50 ч., докато той управлявал четириколесното електрическо превозно средство и според експертизите след употреба на тетрахидроканабинол.

Според обвинението Бургазлиев е нарушил множество правила за движение и е причинил сблъсъка с преминаващи пешеходци. Прокуратурата твърди, че смъртта на жената е причинена при евентуален умисъл.

Протест пред Апелативния съд в Бургас, искат обвинения за случая с АТВ да остане в ареста

Протестът срещу домашния арест предстои да бъде разгледан от Апелативния съд в Бургас.