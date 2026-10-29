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Патрик Стюарт, легендарният актьор от „Стар Трек“ и „Х-Мен“, почина на 86-годишна възраст

Английският актьор, станал световно известен с ролите си на капитан Пикар в „Стар Трек“ и професор Ксавие в „Х-Мен“, е починал в дома си в Лос Анджелис. Новината бе потвърдена от неговото семейство и говорителя му

29 октомври 2026, 21:53
Патрик Стюарт, легендарният актьор от „Стар Трек“ и „Х-Мен“, почина на 86-годишна възраст
Патрик Стюарт   
Източник: Getty Images/Vesti.bg

А нглийският актьор Патрик Стюарт, който участва в множество филми и телевизионни сериали, почина на 86-годишна възраст, съобщи семейството му в четвъртък.

Кели Буш Новак, дългогодишен говорител на Стюарт, заяви в официално съобщение в четвъртък, 29 октомври:

„С голяма скръб съобщаваме за кончината на сър Патрик Стюарт вчера в дома му в Лос Анджелис, под любящите грижи на любимата му съпруга Съни, след кратко и трогателно изпитание с болестта на Алцхаймер и деменция с тела на Леви. Той бе обгърнат от топлата прегръдка на семейството и приятелите си, заобиколен от музика на живо, молитви, сълзи, смях и от онази дълбока емоция, която само той можеше да вдъхнови след цял живот, посветен на всички нас. Завинаги ще пазим спокойната лекота и размисъл върху лицето му - траен спомен за неговата непобедима елегантност“.

Стюарт е роден на 13 юли 1940 г. в Мирфийлд, Западен Йоркшър, Англия, в семейството на текстилната работничка Гладис Стюарт (по баща Баракло) и Алфред Стюарт, старшина от британската армия. Той бе най-малкият от трима момчета и развива ранна любов към сценичните изкуства благодарение на насърчението на детски учител по английски език, който го запознава със Шекспир. На 11 години той започва да учи драма в Secondary Modern School в Мирфийлд, а на 15 напуска училище, за да се посвети на местния театър.

Според официалния уебсайт на Стюарт, той получава пълна стипендия за театралното училище Bristol Old Vic през 1957 г. Там започва и професионалната му актьорска кариера с дебют на сцена в ролята на Кътпърс в продукцията „Сирано дьо Бержерак“ през 1959 г. Първата му роля на екран е през 1967 г. като пожарникар в „Coronation Street“, а дебютът му на Бродуей е едва четири години по-късно в ролята на Снаут в „Сън в лятна нощ“.

Въпреки че Стюарт натрупва редица забележителни актьорски изяви през 70-те и 80-те години - от дебюта си на големия екран в „Хеда“ (1975) до „Дюн“ на Дейвид Линч (1984) - именно пробивът му в ролята на капитан Жан-Люк Пикар в „Стар Трек: Следващото поколение“ го превръща в научнофантастична икона.

Тогава 47-годишен, Стюарт няма представа, че ролята ще промени живота му. Той не само не подозира за популярността на оригинала от 60-те години, но е и убеден, че е изгубил ролята, когато се явява на прослушването през 80-те.

„Първото ми интервю с [създателя на „Стар Трек“] Джийн Родънбъри продължи около шест минути“, разказва Стюарт пред PEOPLE през март 2022 г.

„Впоследствие научих, че когато съм излязъл през вратата, той казал: „Кой, по дяволите, предложи да поканим този човек тук? Какво губене на време.“ Шест месеца по-късно ми предложиха ролята. Джийн смяташе, че изобщо не ставам“, разказва Стюарт.

Стюарт участва като капитан Пикар във всичките седем сезона на „Следващото поколение“, като повтори ролята в четири филма от поредицата „Стар Трек“ от 1994 до 2002 г. Той се върна към образа и през 2020 г. в поредицата на Paramount+ „Стар Трек: Пикар“.

Вече безспорна суперзвезда през новата си десетилетка, славата на Стюарт се изстреля още по-високо, когато се присъедини към филмовия франчайз „Х-Мен“ в ролята на професор Чарлз Ксавие - завладяващия телепат мутант. Той игра професор Ксавие в продължение на повече от две десетилетия - поставяйки рекорд на Гинес за най-дълга кариера във вселената на Marvel - във филми като „Х-Мен 2“ (2003), „Х-Мен Началото: Върколак“ (2009) и „Логан“ (2017).

Стюарт също така озвучаваше множество телевизионни програми, филми, видеоигри и реклами. През 1996 г. той спечели награда „Грами“ за най-добър албум с речево изпълнение за деца за участието си в „Петя и вълкът“ от Прокофиев. През същата година той получи и звезда на Холивудската алея на славата.

През 1998 г. той беше номиниран както за „Златен глобус“, така и за „Еми“ за минисериала „Моби Дик“, последван от „Лъвът през зимата“ през 2003 г. По-късно получи номинация за „Еми“ през 2006 г. за гостуването си в ситкома „Extras“ и отново през 2010 г. за главната си роля в екранната адаптация на „Хамлет“. Сред отличията на награждавания актьор беше и получаването на рицарско звание през 2010 г. от кралица Елизабет II за приноса му към драматичното изкуство.

Извън екрана Стюарт и неговият колега от „Х-Мен“ сър Иън Маккелън - с когото се запознават за първи път в Кралската шекспирова компания през 70-те години - поддържаха дългогодишно „братско приятелство“. Освен че се прегръщаха на снимки и се целуваха шеговито, Маккелън води сватбената церемония на Стюарт с певицата и автор на песни Съни Оузел на 7 септември 2013 г.

„Пожелания за честит 80-и рожден ден на @IanMcKellen! Съни и аз сме благодарни за цялата любов през годините - независимо дали като скъп приятел, длъжностно лице на сватбата ни или колега на екрана и сцената“, написа Стюарт в Instagram през май 2019 г. заедно със снимка от сватбата си с Оузел.

Оузел е третата съпруга на Стюарт, за която той сподели пред PEOPLE през 2022 г., че е „толкова умна и информирана“. Той добави: „Нейните интелектуални постижения са изключителни. Тя помни всичко“.

Английската звезда преди това бе женен за Шейла Фалконър от 1966 до 1990 г. - с която имат син Даниел Стюарт и дъщеря София Стюарт - и за Уенди Нойс от 2000 до 2003 г.

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