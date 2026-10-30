Нови проблеми за бившия принц Андрю, разследват го и в Шотландия

Ш отландската полиция разследва времето, прекарано от осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн с бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Балморал, частно кралско имение в Шотландия, което е любимо място за почивка на кралското семейство.

„Получихме информация и в момента се водят активни проверки, но те са на много ранен етап“, заяви говорител на полицията в Шотландия пред CNN в петък, без да предоставя подробности за разследването.

„Всички проверки се водят на базата на доказателства, като нуждите на оцелелите жертви са в центъра на тези разследвания. Никога не бихме потвърдили подробности за текущи разследвания и би било неподходящо да коментираме повече“, каза говорителят на полицията.

Британският вестник The Daily Express съобщи, че разследването е свързано с твърдения, че жени са били „трафикирани“ в Балморал.

Откакто бяха публикувани досиетата за Епстийн, Маунтбатън-Уиндзор, известен като принц Андрю, докато неговият брат крал Чарлз III не го лиши от титлите му, е изправен пред поредица от обвинения относно връзките си с починалия сексуален престъпник.

Той беше арестуван по подозрение в престъпление по служба през февруари и разпитан под клетва, преди да бъде освободен. Скандалът срина и без това разклатената репутация на Маунтбатън-Уиндзор и хвърли британското кралско семейство в криза.

Снимки, публикувани по-рано от американските прокурори през 2021 г., изглежда показват Епстийн и Гилейн Максуел, дясната ръка на финансиста, която в момента излежава присъда във федерален затвор в САЩ за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и други престъпления, в Балморал през 1999 г.

Бъкингамският дворец последователно заявява, че не говори от името на Маунтбатън-Уиндзор и не коментира активни полицейски разследвания.

Маунтбатън-Уиндзор категорично отрича каквито и да било нарушения в отношенията си с Епстийн. Полицията заяви, че разследването ѝ за престъпление по служба, свързано с времето, когато той е заемал поста търговски пратеник на Великобритания, все още продължава.