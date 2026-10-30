Свят

Нови проблеми за бившия принц Андрю, разследват го и в Шотландия

Британският вестник The Daily Express съобщи, че разследването е свързано с твърдения, че жени са били „трафикирани“ в Балморал

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 октомври 2026, 15:18
Нови проблеми за бившия принц Андрю, разследват го и в Шотландия
Г-н Андрю Маунтбатън-Уиндзор   
Източник: БТА/AP

Ш отландската полиция разследва времето, прекарано от осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн с бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Балморал, частно кралско имение в Шотландия, което е любимо място за почивка на кралското семейство.

„Получихме информация и в момента се водят активни проверки, но те са на много ранен етап“, заяви говорител на полицията в Шотландия пред CNN в петък, без да предоставя подробности за разследването.

„Всички проверки се водят на базата на доказателства, като нуждите на оцелелите жертви са в центъра на тези разследвания. Никога не бихме потвърдили подробности за текущи разследвания и би било неподходящо да коментираме повече“, каза говорителят на полицията. 

Британският вестник The Daily Express съобщи, че разследването е свързано с твърдения, че жени са били „трафикирани“ в Балморал.

Откакто бяха публикувани досиетата за Епстийн, Маунтбатън-Уиндзор, известен като принц Андрю, докато неговият брат крал Чарлз III не го лиши от титлите му, е изправен пред поредица от обвинения относно връзките си с починалия сексуален престъпник.

Принц Андрю – от „любимото дете“ до просто Андрю
20 снимки
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю Даяна

Той беше арестуван по подозрение в престъпление по служба през февруари и разпитан под клетва, преди да бъде освободен. Скандалът срина и без това разклатената репутация на Маунтбатън-Уиндзор и хвърли британското кралско семейство в криза.

Снимки, публикувани по-рано от американските прокурори през 2021 г., изглежда показват Епстийн и Гилейн Максуел, дясната ръка на финансиста, която в момента излежава присъда във федерален затвор в САЩ за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и други престъпления, в Балморал през 1999 г.

Бъкингамският дворец последователно заявява, че не говори от името на Маунтбатън-Уиндзор и не коментира активни полицейски разследвания.

Маунтбатън-Уиндзор категорично отрича каквито и да било нарушения в отношенията си с Епстийн. Полицията заяви, че разследването ѝ за престъпление по служба, свързано с времето, когато той е заемал поста търговски пратеник на Великобритания, все още продължава.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Джефри Епстийн Принц Андрю Балморал Кралско семейство Разследване Шотландска полиция Сексуални престъпления Трафик на хора Скандал Гилейн Максуел
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: Преди минути извадиха България от

Радев: Преди минути извадиха България от "сивия списък" за пране на пари

Първи думи от оцелялата след две смъртоносни инжекции Криста Пайк

Първи думи от оцелялата след две смъртоносни инжекции Криста Пайк

Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

carmarket.bg
<p>Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа</p>
Ексклузивно

Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа

Преди 10 часа
<p>Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство</p>
Ексклузивно

Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство

Преди 10 часа
<p>Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември</p>
Ексклузивно

Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

Преди 11 часа
Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври
Ексклузивно

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

България Преди 28 минути

В задръстването са станали и няколко леки катастрофи

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

България Преди 38 минути

Камера пък засне как мече се разхожда по улица в Благоевград

.

Лекари предупреждават: Не купувайте противогрипни ваксини от съмнителни източници

България Преди 1 час

Противогрипните ваксини по националната програма започват да се доставят поетапно при личните лекари, а д-р Гергана Николова предупреди за рисковете от покупка на препарати от нерегламентирани източници и без спазена хладилна верига

Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Свят Преди 1 час

Роденият в Чикаго папа Лъв XIV упражни правото си на вот по пощата за междинните избори в САЩ. Ватиканът потвърди, че това е първият случай в историята, в който глава на Римокатолическата църква гласува на американски общи избори

Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

Парите ни Преди 1 час

По-високи заплати и нова дигитална платформа за младите лекари в България

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: ИИ може да излезе от контрол до 3-4 години

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: ИИ може да излезе от контрол до 3-4 години

Любопитно Преди 1 час

Основателят на Microsoft сравнява навлизането на изкуствения интелект с еволюционно събитие и настоява за въвеждане на данък върху алгоритмите

<p>Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от САЩ</p>

Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от банкова сметка в САЩ

Свят Преди 1 час

Подробностите около бягството му са неясни

Забавен гаф: Сбъркаха принц Уилям с поп звездата Принс

Забавен гаф: Сбъркаха принц Уилям с поп звездата Принс

Любопитно Преди 1 час

Наследникът на британския престол разказа забавен анекдот от скорошно посещение, където местен жител го объркал с легендарния изпълнител. Семейството на мъжа вече му подготвя официално писмо с извинение за комичната ситуационна грешка

Прокуратурата протестира домашния арест на Бургазлиев

Прокуратурата протестира домашния арест на Бургазлиев

България Преди 2 часа

Протестът срещу домашния арест предстои да бъде разгледан от Апелативния съд в Бургас

Младеж на 19 г. хакнал държавата и общини, фирми и обществените медии

Младеж на 19 г. хакнал държавата и общини, фирми и обществените медии

България Преди 2 часа

Според събраните доказателства младежът извличал лични данни и електронна кореспонденция

Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард

Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард

Любопитно Преди 2 часа

Александър Скарсгард подлуди феновете с ролята си на „плетен съпруг“ в новата комедия Wicker. Докато интернет го обяви за най-горещото изкушение, традиционните майстори на кошници възмутено алармираха: „Това изобщо не е истинска върба!“

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

България Преди 2 часа

Целта на форума ще бъде постигането на мораториум върху бойните действия

Розови изкушения с шеф Станислав Иванов в „Спомени с вкус“

Розови изкушения с шеф Станислав Иванов в „Спомени с вкус“

Любопитно Преди 2 часа

Победителят от Hell’s Kitchen 5 шеф Станислав Иванов готви заедно с Изи тази събота от 17:00 ч. по NOVA

Бойко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

Бойко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

България Преди 3 часа

Сред подписалите са трима бивши министър-председатели

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Свят Преди 3 часа

Борсата временно преустанови тегленията и блокира част от средствата, а ръководството категорично обеща пълно възстановяване на загубите на потребителите

„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е от 15 юни 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно в следващите дни

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Познатите лица имат още истории за разказване

Edna.bg

Майчинство за кученце? Жена поиска 8 седмици платен отпуск

Edna.bg

България е извадена от „сивия списък" за пране на пари

Nova.bg

Обърнат камион блокира движението на АМ „Тракия” (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg