България

НЗОК въвежда контрол в реално време при отпускането на лекарства

От 1 ноември системата ще проверява дали лекарството в опаковката съответства на предписаното в рецептата. При разминаване отпускането ще бъде блокирано

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 14:23
НЗОК въвежда контрол в реално време при отпускането на лекарства
Източник: БТА

Н ационалната здравноинформационна система (НЗИС) ще контролира в реално време отпускането на лекарствата, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Новата функционалност ще бъде въведена от 1 ноември 2026 г. и цели да предотврати неоснователни плащания от бюджета на Касата. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

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Дигиталната проверка ще установява несъответствия между физическата опаковка и отчетения лекарствен продукт още в момента на отпускането му в аптеката. Така досегашният последващ контрол ще бъде заменен с проверка в реално време.

Въвеждането на мярката е в отговор на нарушения, установени от НЗОК при съвместни проверки с Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР, чрез звената на Икономическа полиция.

При специализирани инспекции в 21 аптеки в 12 области на страната са установени нарушения, а размерът на неоснователно получените средства от бюджета на Касата надхвърля 1 млн. евро.

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Как ще работи новият контрол

Новата система променя начина, по който аптеките обработват предписанията. При изпълнение на рецептата аптечният софтуер автоматично сканира двумерния код (2D) на опаковката и изпраща съдържащия се в него GTIN код към НЗИС заедно с останалите данни за отпускането.

Централната система незабавно сравнява получения код с националния номер на предписания и отчетен лекарствен продукт. Ако установи несъответствие между физическия продукт и данните в софтуера, генерира съобщение за грешка и автоматично отхвърля трансакцията.

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Така отпускането на лекарството се блокира още на гишето, преди фармацевтът да е приключил операцията и пациентът да е напуснал аптеката.

Досега подобни разминавания се установяваха при последващи проверки, понякога месеци след извършването на плащанията.

Новият контролен модул е разработен от „Информационно обслужване“ АД. Според НЗОК той ще ограничи възможностите за отчитане на по-скъпи лекарства от действително отпуснатите или на продукти, които изобщо не са предоставени на пациентите.

Новата функционалност надгражда автоматичното отчитане на изпълнените рецепти, въведено в началото на 2026 г.

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По данни на „Информационно обслужване“ АД внедряването на системата, заедно с онлайн контрола при предписване, вече е довело до намаляване на грешките при отпускане на лекарства по НЗОК с над 98%, посочват от пресцентъра на Касата.

От Българския фармацевтичен съюз също съобщиха във Facebook за предстоящото въвеждане на предварителна проверка в реално време от 1 ноември 2026 г. При нея ще се проверява дали уникалният код на всяка отпускана опаковка съответства на лекарствения продукт, предписан в рецептата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Десислава Пеева    
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