България

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 11° и 16°

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 октомври 2026, 06:22
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П рез следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно, на места с валежи от дъжд. Ще бъде почти тихо, в Източна България със слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 11° и 16°. В София минимална температура ще бъде около 7°, а максималната – около 11°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

В планините ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 30 октомври
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 30 октомври Източник: GettyImages

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на отделни места, главно по южното крайбрежие, със слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 58 мин. и залязва в 17 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 24 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 06 мин. и изгрява в 20 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: четри дни след пълнолуние.

През почивните дни ще преобладава облачно време. На много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1600 метра – от сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 9° и 14°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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