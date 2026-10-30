Младеж на 19 г. хакнал държавата и общини, фирми и обществените медии

П овдигнаха обвинение на 19-годишен за хакерски атаки срещу интернет страниците на държавни и общински институции, търговски дружества и обществените медии БНТ и БНР.

Софийската градска прокуратура го обвини за неправомерен достъп до информационни системи, копиране на бази данни с лична информация и промяна на компютърни данни.

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Според събраните доказателства младежът извличал лични данни и електронна кореспонденция, включително имена, телефони, ЕГН, адреси, имейли и история на покупки. След това предлагал откраднатата информация за продажба в интернет канали и хакерски форуми.

Разследващите са установили и данни за негови призиви за разпространение на зловредния софтуер Cobra Stealer, предназначен за кражба на информация.

Досъдебното производство е образувано на 28 октомври и се води от ГДБОП под ръководството на СГП. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. За престъпленията, в които е обвинен, законът предвижда от пет до седем години затвор.

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На 31 октомври прокуратурата ще внесе в Софийския градски съд искане за постоянен арест на 19-годишния младеж.