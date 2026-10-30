„Маг Нелина“ отива на съд: Врачка завлече мъж с хиляди левове за разваляне на „черна магия“

Р айонната прокуратура в Габрово внесе в съда обвинителен акт срещу 29-годишната Н. М. от село Игнатиево, обвинена в извършването на телефонна измама за хиляди левове под предлог, че разваля магии.

Според събраните доказателства обвиняемата нямала постоянна работа и доходи, поради което решила да прибира пари от наивници. За целта тя се регистрирала в интернет като ясновидка с псевдонима „Маг Нелина“ и оставила личния си телефон за връзка.

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През ноември 2025 г. в капана ѝ попаднал 38-годишен мъж от Трявна, който преминавал през труден период със семейни проблеми и решил да потърси помощ от ясновидци. След като се свързал с мнимата врачка, тя започнала да го убеждава, че му е направена „страшна черна магия“, която застрашава пряко живота на него и на малкото му дете.

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Поддържайки го в заблуда и под различни предлози за извършване на специални ритуали, 29-годишната жена успяла само в рамките на четири дни (от 24 до 27 ноември) да го накара да ѝ преведе четири пъти парични суми. Общата нанесена щета е в размер на 2480 лева (1268 евро).

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Срещу мнимата ясновидка е повдигнато обвинение по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс за измама в условията на продължавано престъпление. Към момента подсъдимата не е осъждана, а законът предвижда за това престъпление наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 6 години.

Предстои Районният съд да насрочи първото заседание по делото.