Гърция въвежда детски инвестиционни сметки с бонус от държавата до 1200 евро годишно

Гърция планира да въведе дългосрочни инвестиционни сметки за деца, в които родители, роднини и други лица ще могат да спестяват за непълнолетните с допълнителни вноски от държавата и данъчни облекчения. Схемата, наречена „Индивидуална инвестиционна сметка за непълнолетни“, е описана в 18 члена на законопроект, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на националната икономика и финансите, пише гръцкото издание To Vima.

Сметката се открива на името на детето, а натрупаният капитал става достъпен за него, когато навърши 18 години. Сметките ще се предлагат чрез одобрени доставчици – банки, инвестиционни посредници и застрахователи.

Колко ще дава държавата

Държавата ще внася сума, равна на 100% от допустимите частни вноски, но не повече от 1200 евро годишно. Максималната държавна вноска ще се увеличава с 10% на всеки пет години.

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Ако семейството внесе 600 евро за година, държавата ще добави още 600 евро. При вноска от 1200 евро общата сума ще стане 2400 евро преди доходите от инвестициите и таксите. По-големите вноски няма да вдигат държавното плащане над годишния таван.

Вноските не се задължително месечни – семействата могат да внасят пари, когато имат възможност. Държавата ще доплаща допустими вноски до 100 евро на месец, а в края на годината ще се прави изравняване. Държавната вноска ще се начислява от Независимия орган за публични приходи (AADE) до 30 дни след постъпването на частната вноска.

Кой може да открие сметка и кой може да внася

Сметка може да открие пълнолетен данъчен резидент на Гърция с родителски права или законна опека над детето. Детето трябва да е на възраст под 2 години към момента на подаване на заявлението.

За всяко дете ще се разрешава само една сметка, свързана с неговия данъчен или осигурителен номер. Родителите с повече от едно дете могат да открият отделна сметка за всяко.

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Пари в сметката ще могат да внасят родители, баби и дядовци, други роднини и трети лица. Общата сума обаче не може да надвишава 10 000 евро годишно, независимо от броя на вложителите.

Къде ще се инвестират парите

Допустимите инвестиции включват взаимни и борсово търгувани фондове от типа UCITS, както и акции и облигации, търгувани на регулирани пазари в ЕС. Банковите депозити и фондовете на паричния пазар ще имат общ лимит от 5% от портфейла. Криптовалутите, продуктите с ливъридж и другите сложни финансови продукти са изключени.

Ще има четири инвестиционни профила – консервативен, балансиран, ориентиран към растеж и динамичен. До пълнолетието на детето сметката се управлява от родителите или настойниците, които избират продуктите. Правилата допускат и самостоятелно управление, при което родителят сам взема инвестиционните решения.

Гарантирани ли са парите и какви са таксите

Всеки доставчик трябва да предлага поне един продукт за всеки профил с механизъм, който гарантира частните и държавните вноски. Изборът на гарантиран продукт обаче няма да е задължителен, така че защитата на капитала няма да важи автоматично за всеки вариант.

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Ако родителите не направят избор, доставчикът ще инвестира парите в консервативен продукт с гарантиран капитал. Годишните разходи по него не могат да надвишават 0,50%, а всички такси трябва да се оповестяват предварително.

Могат ли парите да се теглят преди 18 години

По правило – не. Изключения се допускат при смърт на родител, настойник или на самото дете, както и при сериозно заболяване на детето, удостоверено от държавна болница.

Ако парите бъдат изтеглени в нарушение на правилата, цялата държавна вноска, заедно с доходите от нея, трябва да се върне.

Данъчните облекчения

Частните вноски до 10 000 евро годишно и държавната вноска няма да се считат за облагаем доход на детето и няма да влизат в критериите за социални помощи. Частните вноски ще бъдат освободени и от данък върху даренията.

В рамките на лимита от 10 000 евро вложителите няма да трябва да доказват произхода на парите, а вноските няма да подлежат на оценка по презумптивен доход. Дивидентите, лихвите и капиталовите печалби в сметката също ще бъдат освободени от данъци.

Какво става на 18 години

Семействата ще могат да прехвърлят сметката към друг доставчик без такса и без да губят права, като прехвърлянето трябва да стане до 10 работни дни.

Когато детето навърши 18 години, то само решава как да използва натрупаните средства – да изтегли всичко, да ги прехвърли в лична депозитна или инвестиционна сметка, или да направи частично теглене. Тези операции няма да се облагат.