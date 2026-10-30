БезГранично

Гърция въвежда детски инвестиционни сметки с бонус от държавата до 1200 евро годишно

Схемата е част от законопроект на гръцкото финансово министерство и трябва да започне от началото на 2027 г.

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 октомври 2026, 15:20
Гърция въвежда детски инвестиционни сметки с бонус от държавата до 1200 евро годишно
Източник: iStock

Гърция планира да въведе дългосрочни инвестиционни сметки за деца, в които родители, роднини и други лица ще могат да спестяват за непълнолетните с допълнителни вноски от държавата и данъчни облекчения. Схемата, наречена „Индивидуална инвестиционна сметка за непълнолетни“, е описана в 18 члена на законопроект, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на националната икономика и финансите, пише гръцкото издание To Vima.

Сметката се открива на името на детето, а натрупаният капитал става достъпен за него, когато навърши 18 години. Сметките ще се предлагат чрез одобрени доставчици – банки, инвестиционни посредници и застрахователи.

Колко ще дава държавата

Държавата ще внася сума, равна на 100% от допустимите частни вноски, но не повече от 1200 евро годишно. Максималната държавна вноска ще се увеличава с 10% на всеки пет години.

Българите в Гърция могат да получат по 150 евро за дете

Ако семейството внесе 600 евро за година, държавата ще добави още 600 евро. При вноска от 1200 евро общата сума ще стане 2400 евро преди доходите от инвестициите и таксите. По-големите вноски няма да вдигат държавното плащане над годишния таван.

Вноските не се задължително месечни – семействата могат да внасят пари, когато имат възможност. Държавата ще доплаща допустими вноски до 100 евро на месец, а в края на годината ще се прави изравняване. Държавната вноска ще се начислява от Независимия орган за публични приходи (AADE) до 30 дни след постъпването на частната вноска.

Кой може да открие сметка и кой може да внася

Сметка може да открие пълнолетен данъчен резидент на Гърция с родителски права или законна опека над детето. Детето трябва да е на възраст под 2 години към момента на подаване на заявлението.

За всяко дете ще се разрешава само една сметка, свързана с неговия данъчен или осигурителен номер. Родителите с повече от едно дете могат да открият отделна сметка за всяко.

По-големи облекчения за семействата: Връщат до 600 евро за разходи за деца

Пари в сметката ще могат да внасят родители, баби и дядовци, други роднини и трети лица. Общата сума обаче не може да надвишава 10 000 евро годишно, независимо от броя на вложителите.

Къде ще се инвестират парите

Допустимите инвестиции включват взаимни и борсово търгувани фондове от типа UCITS, както и акции и облигации, търгувани на регулирани пазари в ЕС. Банковите депозити и фондовете на паричния пазар ще имат общ лимит от 5% от портфейла. Криптовалутите, продуктите с ливъридж и другите сложни финансови продукти са изключени.

Ще има четири инвестиционни профила – консервативен, балансиран, ориентиран към растеж и динамичен. До пълнолетието на детето сметката се управлява от родителите или настойниците, които избират продуктите. Правилата допускат и самостоятелно управление, при което родителят сам взема инвестиционните решения.

Гарантирани ли са парите и какви са таксите

Всеки доставчик трябва да предлага поне един продукт за всеки профил с механизъм, който гарантира частните и държавните вноски. Изборът на гарантиран продукт обаче няма да е задължителен, така че защитата на капитала няма да важи автоматично за всеки вариант.

До 1000 евро помощ в Гърция, включително и за българи

Ако родителите не направят избор, доставчикът ще инвестира парите в консервативен продукт с гарантиран капитал. Годишните разходи по него не могат да надвишават 0,50%, а всички такси трябва да се оповестяват предварително.

Могат ли парите да се теглят преди 18 години

По правило – не. Изключения се допускат при смърт на родител, настойник или на самото дете, както и при сериозно заболяване на детето, удостоверено от държавна болница.

Ако парите бъдат изтеглени в нарушение на правилата, цялата държавна вноска, заедно с доходите от нея, трябва да се върне.

Данъчните облекчения

Частните вноски до 10 000 евро годишно и държавната вноска няма да се считат за облагаем доход на детето и няма да влизат в критериите за социални помощи. Частните вноски ще бъдат освободени и от данък върху даренията.

В рамките на лимита от 10 000 евро вложителите няма да трябва да доказват произхода на парите, а вноските няма да подлежат на оценка по презумптивен доход. Дивидентите, лихвите и капиталовите печалби в сметката също ще бъдат освободени от данъци.

Какво става на 18 години

Семействата ще могат да прехвърлят сметката към друг доставчик без такса и без да губят права, като прехвърлянето трябва да стане до 10 работни дни.

Когато детето навърши 18 години, то само решава как да използва натрупаните средства – да изтегли всичко, да ги прехвърли в лична депозитна или инвестиционна сметка, или да направи частично теглене. Тези операции няма да се облагат.

Редактор: Маргарита Костадинова
Инвестиционна сметка за деца Държавна подкрепа Данъчни облекчения Спестявания за деца Гърция Семейни финанси Дългосрочно инвестиране Капитал за пълнолетие Законопроект Инвестиционни фондове
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: Преди минути извадиха България от

Радев: Преди минути извадиха България от "сивия списък" за пране на пари

Първи думи от оцелялата след две смъртоносни инжекции Криста Пайк

Първи думи от оцелялата след две смъртоносни инжекции Криста Пайк

Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
<p>Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа</p>
Ексклузивно

Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа

Преди 10 часа
<p>Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство</p>
Ексклузивно

Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство

Преди 10 часа
<p>Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември</p>
Ексклузивно

Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

Преди 11 часа
Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври
Ексклузивно

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

България Преди 25 минути

В задръстването са станали и няколко леки катастрофи

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

България Преди 35 минути

Камера пък засне как мече се разхожда по улица в Благоевград

.

Лекари предупреждават: Не купувайте противогрипни ваксини от съмнителни източници

България Преди 1 час

Противогрипните ваксини по националната програма започват да се доставят поетапно при личните лекари, а д-р Гергана Николова предупреди за рисковете от покупка на препарати от нерегламентирани източници и без спазена хладилна верига

Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Свят Преди 1 час

Роденият в Чикаго папа Лъв XIV упражни правото си на вот по пощата за междинните избори в САЩ. Ватиканът потвърди, че това е първият случай в историята, в който глава на Римокатолическата църква гласува на американски общи избори

Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

Парите ни Преди 1 час

По-високи заплати и нова дигитална платформа за младите лекари в България

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: ИИ може да излезе от контрол до 3-4 години

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: ИИ може да излезе от контрол до 3-4 години

Любопитно Преди 1 час

Основателят на Microsoft сравнява навлизането на изкуствения интелект с еволюционно събитие и настоява за въвеждане на данък върху алгоритмите

<p>Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от САЩ</p>

Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от банкова сметка в САЩ

Свят Преди 1 час

Подробностите около бягството му са неясни

Забавен гаф: Сбъркаха принц Уилям с поп звездата Принс

Забавен гаф: Сбъркаха принц Уилям с поп звездата Принс

Любопитно Преди 1 час

Наследникът на британския престол разказа забавен анекдот от скорошно посещение, където местен жител го объркал с легендарния изпълнител. Семейството на мъжа вече му подготвя официално писмо с извинение за комичната ситуационна грешка

Прокуратурата протестира домашния арест на Бургазлиев

Прокуратурата протестира домашния арест на Бургазлиев

България Преди 1 час

Протестът срещу домашния арест предстои да бъде разгледан от Апелативния съд в Бургас

Младеж на 19 г. хакнал държавата и общини, фирми и обществените медии

Младеж на 19 г. хакнал държавата и общини, фирми и обществените медии

България Преди 2 часа

Според събраните доказателства младежът извличал лични данни и електронна кореспонденция

Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард

Холивудският актьор, който бе превърнат в кошница: Скандалът около новия филм с Александър Скарсгард

Любопитно Преди 2 часа

Александър Скарсгард подлуди феновете с ролята си на „плетен съпруг“ в новата комедия Wicker. Докато интернет го обяви за най-горещото изкушение, традиционните майстори на кошници възмутено алармираха: „Това изобщо не е истинска върба!“

Розови изкушения с шеф Станислав Иванов в „Спомени с вкус“

Розови изкушения с шеф Станислав Иванов в „Спомени с вкус“

Любопитно Преди 2 часа

Победителят от Hell’s Kitchen 5 шеф Станислав Иванов готви заедно с Изи тази събота от 17:00 ч. по NOVA

България се включва в инициатива на НАТО срещу дронове

България се включва в инициатива на НАТО срещу дронове

България Преди 2 часа

Основната цел е по-ефективна защита срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра

Бойко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

Бойко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

България Преди 3 часа

Сред подписалите са трима бивши министър-председатели

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Свят Преди 3 часа

Борсата временно преустанови тегленията и блокира част от средствата, а ръководството категорично обеща пълно възстановяване на загубите на потребителите

„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е от 15 юни 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно в следващите дни

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Майчинство за кученце? Жена поиска 8 седмици платен отпуск

Edna.bg

Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“

Edna.bg

България е извадена от „сивия списък" за пране на пари

Nova.bg

Обърнат камион блокира движението на АМ „Тракия” (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg