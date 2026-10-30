Кметът на Бургас: Няма опасност „Евровизия“ да бъде отменена заради атаката в Черно море

СГП: Няма категорични доказателства, че осъденият за смъртта на Милен Цветков се е поправил в затвора

Над 60 удара, 30 от тях в главата: Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство в Русе

Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1

Н яма опасност песенният конкурс „Евровизия 2027“ да бъде отменен заради атаките срещу плавателни съдове в Черно море. Това увери кметът на Бургас Димитър Николов на фона на продължаващите проверки за евентуално замърсяване на морската вода след потъването на контейнеровоз край българския бряг.

Има ли замърсяване в Черно море след удара по контейнеровоза?

„Вчера разговарях дали има някакво ограничение относно търговския трафик към пристанищата в Бургас. Не е нарушен трафикът и ситуацията е спокойна. Очакваме доклад с информация, с който да се запознаем. За Бургаския залив това, което получаваме ежедневно, е, че няма никакво отклонение от нормите за замърсяване“, заяви Николов, цитиран от NOVA.

Кметът подчерта, че към момента няма основания да се очаква промяна в плановете за домакинството на музикалния конкурс.

Бургас беше избран за домакин на „Евровизия 2027“ през август тази година след победата на България в предходното издание. Конкурсът ще се проведе в „Арена Бургас“, като двата полуфинала са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал - за 15 май 2027 г.

Подготовката за събитието се осъществява от Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и Община Бургас. Очаква се конкурсът да привлече участници и гости от десетки държави.

След атаката с дронове: Проверяват за замърсяване морето край България

Проверяват морската вода след потъването на контейнеровоза

Междувременно продължават проверките за евентуално замърсяване на Черно море след потъването на контейнеровоза „Contship Jet“. Корабът беше ударен от три морски дрона на 28 октомври, на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Всички 18 души от екипажа бяха спасени.

Екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителната агенция по околна среда взеха проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието - Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Пробите ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели.

При първоначалния оглед в района на Шабла и залива „Болата“ при нос Калиакра не бяха открити нефтени петна или други видими следи от замърсяване. Това обаче са предварителни наблюдения, които трябва да бъдат допълнени от лабораторните анализи.

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

Според предоставения корабен манифест сред товарите на контейнеровоза е имало литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали и техника. Затова институциите проверяват не само за видими следи от замърсяване, но и за промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени с визуален оглед.