ЕК предупреди: Скъпите петрол и газ ще затруднят европейците да плащат сметките си през зимата

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В исоките цени на петрола и природния газ ще затруднят много граждани на Европейския съюз да плащат сметките си през предстоящата зима. Това предупреди европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от Ройтерс.

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По думите му не се очаква недостиг на енергийни доставки, но поскъпването на суровините ще създаде сериозни затруднения за потребителите.

„При толкова високи цени всъщност няма голямо значение колко природен газ или петрол има на пазара“, заяви Йоргенсен пред журналисти след среща на енергийните министри на ЕС в Брюксел.

Той съобщи още, че държавите членки са потвърдили ангажимента си през следващите месеци да освободят около 42 млн. барела петрол от стратегическите си резерви. Половината от това количество е дизелово гориво.

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ЕС обсъжда мерки преди зимата

Министрите на енергетиката на страните от ЕС се събраха в Брюксел, за да обсъдят възможностите за намаляване на сметките за енергия на домакинствата и укрепване на сигурността на доставките преди началото на отоплителния сезон.

Европейският съюз навлиза в зимата с газохранилища, запълнени на около 75%. За сравнение, по същото време миналата година запасите са били на ниво от 83%.