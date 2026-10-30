„Време за герои“ по KINO NOVA - епични истории и легендарни подвизи

KINO NOVA представя на зрителите две седмици изпълнени с храброст, епични битки и велики герои в кампанията „Време за герои“. От понеделник, 2 ноември всяка делнична вечер в 21:00 ч. филмовият канал ще принадлежи на легендите, разказите и преданията за крале, воини, империи и повратни сражения.

Източник: NOVA

Сагата за живота на Уилям Уолъс (Мел Гибсън) и неговият несломим дух е първата героична история, която ще оживее в понеделник, 2 ноември, в лентата „Смело сърце“. Шотландецът превръща личната загуба в искра за въстание срещу английската корона. Справедливостта и мечтата за свободна Шотландия ще вдъхновят хиляди, които ще го последват в тази битка.

Източник: NOVA

Ръсел Кроу ще вдъхне живот на легендарен герой, който взима от богатите и дава на бедните – под режисурата на Ридли Скот, той ще се превърне в „Робин Худ“ във вторник от 21:00 ч. Един обикновен стрелец в армията на крал Ричард Лъвското сърце ще се завърне в Англия, за да открие дом и семейство, които никога не е имал, но и за да защити короната от вътрешен враг.

Киномаратонът продължава в сряда от 21:00 ч. с епичната лента „Ной“. Тя ще представи едно от най-древните библейски предания за апокалиптичния потоп, който е заличил живота на Земята. Спасението на всички създания на планетата ще бъде поверено в ръцете само на един човек, чийто образ Ръсел Кроу пресъздава по неповторим начин.

Източник: NOVA

В четвъртък киноманите ще се насладят на легендата за „Крал Артур“, в която Артур (Клайв Оуен) е римски офицер, защитаващ Британия от нахлуващите саксонци. Заедно със своите верни рицари, той се отправя към една изключително опасна мисия, която ще го промени завинаги.

Източник: NOVA

Антонио Бандерас ще се превърне в „13-ият войн“ в петък от 21:00 ч. Реалният исторически дневник на арабския поет и аристократ Ахмед ибн Фадлан е в основата на филма. Изпратен на дипломатическа мисия, той неочаквано се присъединява към отряд от викинги в битката им срещу древно и митично зло.

Пол Мескал, Крисчън Бейл и Мат Деймън са част от героите, които очакват киноманите във втората седмица на вълнуващата кампания „Време за герои“ от 9 до 13 ноември.

Не пропускайте „Време за герои“ от 2 до 13 ноември всеки делничен ден от 21:00 ч. по KINO NOVA.