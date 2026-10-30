Любопитно

„Време за герои“ по KINO NOVA - епични истории и легендарни подвизи

Новата кампания на филмовия канал представя вълнуващи заглавия всяка делнична вечер от 21:00 ч.

30 октомври 2026, 14:28
„Време за герои“ по KINO NOVA - епични истории и легендарни подвизи
Източник: NOVA

KINO NOVA представя на зрителите две седмици изпълнени с храброст, епични битки и велики герои в кампанията „Време за герои“. От понеделник, 2 ноември всяка делнична вечер в 21:00 ч. филмовият канал ще принадлежи на легендите, разказите и преданията за крале, воини, империи и повратни сражения.

,
Източник: NOVA

Сагата за живота на Уилям Уолъс (Мел Гибсън) и неговият несломим дух е първата героична история, която ще оживее в понеделник, 2 ноември, в лентата „Смело сърце“. Шотландецът превръща личната загуба в искра за въстание срещу английската корона. Справедливостта и мечтата за свободна Шотландия ще вдъхновят хиляди, които ще го последват в тази битка.

,
Източник: NOVA

Ръсел Кроу ще вдъхне живот на легендарен герой, който взима от богатите и дава на бедните – под режисурата на Ридли Скот, той ще се превърне в „Робин Худ“ във вторник от 21:00 ч. Един обикновен стрелец в армията на крал Ричард Лъвското сърце ще се завърне в Англия, за да открие дом и семейство, които никога не е имал, но и за да защити короната от вътрешен враг.

Киномаратонът продължава в сряда от 21:00 ч. с епичната лента „Ной“. Тя ще представи едно от най-древните библейски предания за апокалиптичния потоп, който е заличил живота на Земята. Спасението на всички създания на планетата ще бъде поверено в ръцете само на един човек, чийто образ Ръсел Кроу пресъздава по неповторим начин.

,
Източник: NOVA

В четвъртък киноманите ще се насладят на легендата за „Крал Артур“, в която Артур (Клайв Оуен) е римски офицер, защитаващ Британия от нахлуващите саксонци. Заедно със своите верни рицари, той се отправя към една изключително опасна мисия, която ще го промени завинаги.

,
Източник: NOVA

Антонио Бандерас ще се превърне в „13-ият войн“ в петък от 21:00 ч. Реалният исторически дневник на арабския поет и аристократ Ахмед ибн Фадлан е в основата на филма. Изпратен на дипломатическа мисия, той неочаквано се присъединява към отряд от викинги в битката им срещу древно и митично зло.

Пол Мескал, Крисчън Бейл и Мат Деймън са част от героите, които очакват киноманите във втората седмица на вълнуващата кампания „Време за герои“ от 9 до 13 ноември.

Не пропускайте „Време за герои“ от 2 до 13 ноември всеки делничен ден от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

„Сам взех решението“: Обвиняемият за палежа на две коли на българското посолство в Скопие призна вината си

От бедността в Лондон до Швейцарските Алпи: Невероятният живот и драма зад блясъка на Чарли Чаплин

От бедността в Лондон до Швейцарските Алпи: Невероятният живот и драма зад блясъка на Чарли Чаплин

Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

Забравеният първи съпруг на Деми Мур: Кой е мъжът, на когото тя дължи известната си фамилия

Забравеният първи съпруг на Деми Мур: Кой е мъжът, на когото тя дължи известната си фамилия

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

carmarket.bg
<p>Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа</p>
Ексклузивно

Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа

Преди 7 часа
<p>Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство</p>
Ексклузивно

Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство

Преди 7 часа
<p>Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември</p>
Ексклузивно

Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

Преди 8 часа
Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври
Ексклузивно

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бийко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

Бийко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

България Преди 23 минути

Сред подписалите са трима бивши министър-председатели

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Следа към Северна Корея и атака за $6,3 млрд. срещу Binance: Сблъсък с Илон Мъск и реакция на пазара

Свят Преди 31 минути

Борсата временно преустанови тегленията и блокира част от средствата, а ръководството категорично обеща пълно възстановяване на загубите на потребителите

Токът у нас е сред най-евтините в ЕС

Токът у нас е сред най-евтините в ЕС

Парите ни Преди 1 час

По-ниска цена на електроенергията за домакинствата има само Унгария, сочат данните на Евростат за първото полугодие на 2026 г. В съседна Румъния токът поскъпва с над 51% за година

К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас

К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас

Любопитно Преди 1 час

DigitalK101 класира А1 начело на технологичните компании и на секторните класации за телекомуникационни услуги, цялостна системна интеграция и съответно на хардуер и на услуги, доставчици на хардуер

Евакуация в Олешки

Евакуация в Олешки: Пътят към Украйна минава през Русия

Свят Преди 1 час

Примирие, постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, е в сила в целия прифронтов регион на Херсон от вторник, което позволи пътят от Олешки да бъде разминиран

Ден на траур в Босна и Херцеговина след катастрофата с хеликоптер на EUFOR

Ден на траур в Босна и Херцеговина след катастрофата с хеликоптер на EUFOR

Свят Преди 1 час

Четирима италиански граждани от силите на ЕС загинаха

България и Канада обсъждат създаването на училище за авиационна подготовка у нас

България и Канада обсъждат създаването на училище за авиационна подготовка у нас

България Преди 1 час

Проектът предвижда обучение на пилоти, включително за нуждите на ВВС. София и Отава обсъждат и център за поддръжка на бойните машини „Страйкър“

Външният дълг на България скочи с 25% само за година: Какво общо има еврото

Външният дълг на България скочи с 25% само за година: Какво общо има еврото

Парите ни Преди 1 час

Брутният външен дълг достига 68,8 млрд. евро, или 53,6% от БВП

Йорданова: Медицинската комисия не е предлагала помилването на Огнян Атанасов

Йорданова: Медицинската комисия не е предлагала помилването на Огнян Атанасов

България Преди 1 час

Депутатът от ДБ обвини Илияна Йотова, че се опитва да прехвърли отговорността за решението

Николай Костер-Валдау

Звездата от „Игра на тронове“ Костер-Валдау посети Киев и се укри заради въздушна атака

Любопитно Преди 1 час

Датският актьор Николай Костер-Валдау, известен с ролята си на Джайм Ланистър в хитовия сериал "Игра на тронове", бе забелязан в Киев. Актьорът се наложи да се укрие в метрото на украинската столица заради заплаха от руски ракетни атаки

,

Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1

България Преди 2 часа

19-годишният български пилот Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1 тази вечер, като ще вземе участие в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико с болида на „Рейсинг Булс“, заменяйки Лиъм Лоусън

Безработицата в България пада до 3,4%: 103 000 души са били без работа през септември

Безработицата в България пада до 3,4%: 103 000 души са били без работа през септември

Парите ни Преди 2 часа

Младежката безработица е 13%, а мъжете без работа са повече от жените, сочат данни на Евростат

Мая Манолова: Търговци системно нарушават правилата за надценките

Мая Манолова: Търговци системно нарушават правилата за надценките

България Преди 2 часа

Председателят на КЗП съобщи за затворени кухни и топли витрини и обяви, че следващата ѝ задача ще бъдат цените на лекарствата

Булка за малко да отлети с гигантски балони по време на фотосесия в Истанбул

Булка за малко да отлети с гигантски балони по време на фотосесия в Истанбул

Любопитно Преди 2 часа

Романтична сватбена фотосесия в Истанбул за малко да завърши с „полет“ в небето, след като силен вятър издува гигантски балони и влачи булката към скалистия бряг

Член на Националната гвардия на Мексико стои до плакат на убития кмет на Уруапан Карлос Мансо

Бруталната екзекуция на един кмет, която продължава да преследва града му

Свят Преди 2 часа

Карлос Алберто Мансо си спечели репутацията на кмет, водещ кръстоносен поход срещу картелите, и бе трън в очите на престъпниците и политическите брокери на власт. Но година по-късно, поръчковото му убийство хвърля сянка върху регион, отдавна преследван от насилие

<p>Финалната роля на сър Патрик Стюарт: Ще го гледаме в &bdquo;Отмъстителите&ldquo;</p>

Последната роля: Сър Патрик Стюърт ще се появи на екран след смъртта си

Свят Преди 2 часа

Легендарният британски актьор си отиде от този свят на 86-годишна възраст, остави незаличима следа в „Х-Мен“ и „Стар Трек“ и се завръща за последно на екран през декември в „Отмъстителите: Страшният съд“

Всичко от днес

От мрежата

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно в следващите дни

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

„Когато бях момиче“: Мими Иванова подари на публиката незабравима вечер, изпълнена с музика, любов и спомени

Edna.bg

Постоянна умора: Защо енергията ни изчезва и как да я върнем

Edna.bg

Задържаха ММА боеца Живко Стоименов, свидетели твърдят, че пребил приятелката си

Nova.bg

Политици и общественици призоваха за подкрепа за Гюров, сред тях е и Бойко Борисов

Nova.bg