Криста Пайк е изписана от болница 10 дни след неуспешната екзекуция

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К риста Пайк е била изписана от болницата 10 дни след неуспешната си екзекуция, разкриха нейните адвокати, пише New York Post.

„Криста Пайк беше изписана от местна болница и сега е в Рехабилитационния център „Дебра К. Джонсън“, където е била настанена повече от 30 години“, заявиха нейните адвокати в изявление.

„Тя е благодарна на екипите за спешна помощ и на медицинските специалисти за грижите им при тези извънредни обстоятелства“, добавиха те.

BREAKING: Christa Pike was released from the hospital and transferred back to prison more than a week after her botched execution in Tennessee, her attorneys said. https://t.co/Y6WyG5HyQE https://t.co/s3UKWINl9r — ABC News (@ABC) October 10, 2026

„Тя продължава да получава медицински грижи в затвора и ние ще следим отблизо нейното възстановяване.“, казаха още те.

Според нейния адвокат Криста Пайк се е държала учтиво и дори се е опитала да съдейства на палачите по време на неуспешната екзекуция.

Петдесетгодишната Пайк се намираше в болнично заведение, след като на 30 септември преживя две дози пентобарбитал при неуспешния опит за привеждане на смъртното наказание в изпълнение.

Правната сага на Криста Пайк, чиято екзекуция на 30 септември се превърна в безпрецедентен институционален провал, е резултат от близо три десетилетия съдебни процедури и верига от официални решения. В основата е присъда от март 1996 г., когато Пайк е осъдена на смърт за извършеното през януари 1995 г. убийство на Колийн Слемър.

Делото се отличава с изключителна жестокост, като съдебните документи документират мъчения и вземане на част от черепа на жертвата като „сувенир“.

В годините преди насрочената екзекуция защитата многократно се опитва да оспори присъдата, като се позовава на доказателства за тежки психични травми и насилие в детството на Пайк – факти, които не са били представени пред първоначалния съдебен състав. Тези опити кулминират в последните дни преди 30 септември.

След като губернаторът на Тенеси Бил Лий официално отхвърля молбата за помилване, случаят влиза в съдебна битка в последния момент. Апелативният съд на Шести окръг постановява временно спиране на екзекуцията, но това решение е отменено часове по-късно от Върховния съд на САЩ, с което е дадена зелена светлина за изпълнението на присъдата.

Вечерта на 30 септември Департаментът по изтърпяване на наказанията в Тенеси пристъпва към изпълнение съгласно установения си протокол. Процедурата предвижда прилагането на втора доза пентобарбитал, ако първата не доведе до смърт. След като и двете инжекции се оказват неуспешни и Пайк остава жива, екзекуцията е прекратена. Непосредствената институционална реакция е решението на губернатора Лий да спре всички екзекуции в щата до края на годината и да нареди провеждането на „всеобхватен независим преглед“.

Това е вторият подобен мораториум, наложен от Лий, след като през 2022 г. той спря екзекуциите заради нарушения в процедурите за тестване на смъртоносните инжекционни препарати, което сочи за наличието на системен проблем в механизма за изпълнение на присъдите в щата.