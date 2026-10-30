Ден на траур в Босна и Херцеговина след катастрофата с хеликоптер на EUFOR

Д ен на траур беше обявен в окръг Бръчко в Босна и Херцеговина, след като четирима италиански граждани от силите на Европейския съюз EUFOR загинаха при катастрофа с военен хеликоптер.

Chinook CH-47 се разби в четвъртък по време на „рутинна мисия“ в района на Бръчко, на около 180 километра северно от Сараево, съобщиха от EUFOR.

Хеликоптер на италианската армия се разби в Босна

По данни на италианското Министерство на отбраната сред жертвите са двама военнослужещи и двама доброволци на Червения кръст.

На борда на хеликоптера са пътували 15 души. Трима са загинали на място, а четвърти е починал по-късно в болница.

Още 11 души са били ранени и са получили медицинска помощ в болници в Бръчко и близкия град Тузла, предаде АФП.

Кметът на окръг Бръчко Синиша Милич обяви ден на траур в знак на „солидарност със семействата на жертвите и с целия италиански народ“.

Италианският премиер Джорджа Мелони отдаде почит на загиналите.

„Четири живота, прекъснати, докато служиха на Италия. Днес мислите ми са с тях и с хората, които ги обичат“, написа тя в Х.

Очаква се италианският министър на отбраната Гуидо Крозето да посети ранените и италианските военнослужещи в Босна и Херцеговина, придружен от началника на отбраната и екип италиански военни лекари.

Разследването на причините за катастрофата продължава. От EUFOR съобщиха, че няма щети по цивилна инфраструктура и няма пострадали цивилни.

Мисията на ЕС в Босна и Херцеговина, натоварена с поддържането на мира и сигурността, разполага с между 1000 и 1500 военнослужещи.

EUFOR присъства в страната от 2004 г., когато пое функциите на мироопазващите сили на НАТО, разположени след войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г.

През юни 2008 г. четирима членове на EUFOR - двама германски офицери и двама испански пилоти - също загинаха при катастрофа с хеликоптер.