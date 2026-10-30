Путин: Москва подкрепя възстановяването на отношенията с Европа, похвали Финландия и Норвегия

М осква подкрепя всякакви инициативи за възстановяване на пълноценните отношения със страните от Европа. Това заяви руският президент Владимир Путин пред журналисти след среща на върха с лидери на африкански държави в Москва, предаде "Ройтерс".

Путин обяви готовност за война с Европа, но предупреди, че победители няма да има

„Подкрепяме всякакви стъпки… всякакви действия, насочени към възстановяването на пълноценни отношения със страните от Европа“, каза Путин.

Той коментира и телефонния разговор, който проведе във вторник с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре. Руският държавен глава определи като правилно решението на двамата европейски лидери да потърсят контакт с Москва въпреки критиките от някои европейски столици.

„Разговорът действително се състоя по тяхна инициатива… Знам, че след това се появиха критики по техен адрес, но не е наша работа да преценяваме дали това е правилно или не. Смятам, че е правилно (че Стуб и Стьоре се обадиха). В крайна сметка в Европа има хора, които не искат да нанесат стратегическо поражение на Русия… а да установят конструктивен диалог“, заяви Путин.

Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев

Предупреждение за Балтийско море

Руският президент коментира и ситуацията около корабоплаването в Балтийско море. По думите му Москва не желае да има пречки пред морските комуникации, но ще реагира на всяко предизвикателство.

„Дали някой би искал в Балтийско море да възникне същата ситуация, както в Персийския залив или в Ормузкия проток? Не знам. Ние не искаме такова нещо. Но ще отговорим на всяко предизвикателство“, подчерта той.

Путин: Русия е готова, но не иска война с Европа

По време на изявлението си Путин засегна и темата за възможен военен конфликт между Русия и европейските държави. Той заяви, че Москва е готова за подобно развитие, но няма желание за война.

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

„Мнозина не спират да говорят за това, че трябва да се подготвим за война до 2030 г. Правилно ли е това или не? Ние… сме готови, но не искаме никаква война с Европа“, каза руският президент.

Той предупреди, че евентуален конфликт между Русия и Европа няма да има победител.

„Ако се стигне до война между Русия и Европа, няма да има победители. Нека никой да не забравя това“, заяви Путин.