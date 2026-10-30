Свят

Путин: Москва подкрепя възстановяването на отношенията с Европа, похвали Финландия и Норвегия

Руският президент определи като правилна инициативата на Александер Стуб и Юнас Гар Стьоре да проведат телефонен разговор с него въпреки критиките от други европейски столици. Москва не желае ограничения в корабоплаването в Балтийско море, заяви още той

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 07:54
Путин: Москва подкрепя възстановяването на отношенията с Европа, похвали Финландия и Норвегия
Източник: AP/БТА

М осква подкрепя всякакви инициативи за възстановяване на пълноценните отношения със страните от Европа. Това заяви руският президент Владимир Путин пред журналисти след среща на върха с лидери на африкански държави в Москва, предаде "Ройтерс".

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„Подкрепяме всякакви стъпки… всякакви действия, насочени към възстановяването на пълноценни отношения със страните от Европа“, каза Путин.

Той коментира и телефонния разговор, който проведе във вторник с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре. Руският държавен глава определи като правилно решението на двамата европейски лидери да потърсят контакт с Москва въпреки критиките от някои европейски столици.

„Разговорът действително се състоя по тяхна инициатива… Знам, че след това се появиха критики по техен адрес, но не е наша работа да преценяваме дали това е правилно или не. Смятам, че е правилно (че Стуб и Стьоре се обадиха). В крайна сметка в Европа има хора, които не искат да нанесат стратегическо поражение на Русия… а да установят конструктивен диалог“, заяви Путин.

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  • Предупреждение за Балтийско море

Руският президент коментира и ситуацията около корабоплаването в Балтийско море. По думите му Москва не желае да има пречки пред морските комуникации, но ще реагира на всяко предизвикателство.

„Дали някой би искал в Балтийско море да възникне същата ситуация, както в Персийския залив или в Ормузкия проток? Не знам. Ние не искаме такова нещо. Но ще отговорим на всяко предизвикателство“, подчерта той.

  • Путин: Русия е готова, но не иска война с Европа

По време на изявлението си Путин засегна и темата за възможен военен конфликт между Русия и европейските държави. Той заяви, че Москва е готова за подобно развитие, но няма желание за война.

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„Мнозина не спират да говорят за това, че трябва да се подготвим за война до 2030 г. Правилно ли е това или не? Ние… сме готови, но не искаме никаква война с Европа“, каза руският президент.

Той предупреди, че евентуален конфликт между Русия и Европа няма да има победител.

„Ако се стигне до война между Русия и Европа, няма да има победители. Нека никой да не забравя това“, заяви Путин.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
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