Любопитно

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

13 февруари 2026, 17:18
„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще
Източник: Българско дружество за връзки с обществеността

Н а 11 февруари ПР общността в България даде символичен старт на 2026 година с традиционното събитие „PRезареждан”. Инициативата отново събра представители на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), както и комуникационни експерти от цялата страна.

Събитието се превърна в естествена платформа за среща на колеги от гилдията, обмен на идеи и начало на нови партньорства. Вечерта създаде силен положителен заряд и високи очаквания за предстоящата година.

По време на събитието председателите на БДВО и БАПРА – Гергана Иванова и Ива Григорова, представиха ключовите инициативи и приоритети за 2026 г. Ясно беше заявен стремежа на общността да привлича и вдъхновява младите комуникационни специалисти. Специален акцент беше поставен върху годишнините на двете организации – 30-годишнина на БДВО и 25-годишнина на БАПРА, които ще бъдат отбелязани с поредица от инициативи, насочени към развитието и утвърждаването на комуникационната професия в България.

„25 години БАПРА са ясен знак за зрелостта и развитието на PR индустрията в България. Днес агенциите са стратегически партньори на бизнеса – с роля в изграждането на доверие, управление на репутация и ориентиране в сложна обществена среда.

Домакинството ни на ICCO European Forum поставя българския PR в центъра на европейския професионален разговор, а инициативи като Young Lions Bulgaria – PR са инвестиция в следващото поколение комуникатори. Нашата мисия като асоциация е да развиваме професията чрез етика, иновации и силна обединена общност.“, сподели в приветствието си към гилдията Ива Григорова, председател на БАПРА.

"2026 година ще бъде емблематична за БДВО. Най-старата комуникационна асоциация навършва 30 години и това ще бъде повод гласът на общността да се чуе още по-силно. Подготвили сме се с много силна програма, която да ознаменува професионализма и силата на комуникациите. Обединяването на различните комуникационни общности ще бъде също много важен фокус от нашата дейност, тъй като смятаме, че във време на разделение пътят към успех минава през единение и общи действия.", заяви пред гостите Гергана Иванова, председател на УС на БДВО.

ПР общност PRезареждан БДВО БАПРА Годишнини на организации Комуникационни специалисти Развитие на професията Единение и партньорства PR индустрия България ICCO European Forum
