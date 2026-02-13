Свят

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители

13 февруари 2026, 17:45
Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи
Източник: iStock

Т рима скиори загинаха днес в лавина, която се е образувала в район извън ски пистата в курорта Вал д'Изер в департамента Савоа във Френските Алпи, съобщи администрацията на зимния курорт, цитирана от Франс прес.

Лавината е отнесла шестима скиори. Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители.

Лавина отне 4 живота във френски курорт

"Въпреки бързата намеса на спасителните екипи загинаха трима души. Те са имали в екипировката си устройства за проследяване на жертви на лавини", информира управата на курорта.

Опасността от лавини в региона е силно повишена, подчертава администрацията на Вал д'Изер, като призовава любителите на зимните спортове да се движат само в обезопасените зони.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Лавина Скиори Вал дИзер Френски Алпи Инцидент Извънпистов ски Спасителни екипи Опасност от лавини Зимни спортове Загинали
Последвайте ни

По темата

Намериха новородено в найлонов плик в кв.

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

Любопитно Преди 37 минути

<p>Мерц и Макрон водят &bdquo;поверителни разговори&ldquo;</p>

Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране

България Преди 1 час

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия

<p>Дипломация на високо ниво: Йотова в центъра на световни разговори в&nbsp;Мюнхен</p>

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

България Преди 1 час

Тя ще се срещне с председателя на Антонио Коща и с Николай Младенов

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 1 час

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

о

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

България Преди 2 часа

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

България Преди 2 часа

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Три нови изригвания на вулкана Семеру в &quot;Огнения пръстен&quot;</p>

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Свят Преди 2 часа

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Свят Преди 2 часа

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

<p>Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците</p>

"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

Свят Преди 2 часа

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Пазарът ще определи победителите в предаването

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

Свят Преди 2 часа

Агенцията предлага до 100 000 долара за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Свят Преди 2 часа

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки

=

Кремъл: Русия все още не е взела решение за участието си в Съвета за мир

Свят Преди 3 часа

Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ за Палестина, каза Песков

<p>Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов</p>

Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

България Преди 3 часа

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Над 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg

Петък 13-и: Откъде идва страхът от най-суеверната дата?

Edna.bg

Има ли бъдеще в онлайн dating-a?

Edna.bg

Официално: Ботев Враца се подсили с бивш таран на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Избери Играч на мача Спартак Вн – Локомотив Сф! Гласувай тук!

Gong.bg

Намериха новородено в найлонов плик в София

Nova.bg

Загинал и ранен при катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента

Nova.bg