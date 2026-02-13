Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Т рима скиори загинаха днес в лавина, която се е образувала в район извън ски пистата в курорта Вал д'Изер в департамента Савоа във Френските Алпи, съобщи администрацията на зимния курорт, цитирана от Франс прес.

💬 "C'est vraiment pas normal"



➡️ Marc Batard, guide de haute-montagne réagit après la mort de trois skieurs dans une avalanche à Val d'Isère pic.twitter.com/dDnniEd5JE — BFM (@BFMTV) February 13, 2026

Лавината е отнесла шестима скиори. Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители.

"Въпреки бързата намеса на спасителните екипи загинаха трима души. Те са имали в екипировката си устройства за проследяване на жертви на лавини", информира управата на курорта.

The avalanche in the French Alps is swallowing everything in its path. pic.twitter.com/SfWmfJTkyz — GPX (@GPX_Press) February 13, 2026

Опасността от лавини в региона е силно повишена, подчертава администрацията на Вал д'Изер, като призовава любителите на зимните спортове да се движат само в обезопасените зони.