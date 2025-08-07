О т днес Плевен минава на воден режим - и през нощта, и през деня. От „Водоснабдяване и канализация“ съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват.

Предложеният график, според настоящите технически възможности на водоснабдителната система, е както следва: