В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

В разгара на горещините продължават проблемите с водоподаването.

От снощи в Тетевен е в сила режим на водата заради трайно засушаване и намалял дебит на водоизточниците. Водата ще се спира от 22.30 ч. до 6.00 ч. сутрин и от 12.00 ч. до 17.00 ч. през деня, предаде БНР.

Забранява се и използването на питейна вода за поливане на градини и земеделски площи, за миене на автомобили, балкони и др.

На воден режим в Ловешка област е и друг общински център – Ябланица, както и няколко села в общините Ловеч и Тетевен.

През деня ще спира водата и за град Кочериново, както и в някои от селата в общината, въпреки че язовирите в Рила са пълни.

Денем чешмите в Кочериново и някои от селата са сухи, за да се пълнят резервоарите за през нощта, при положение, че язовирите "Калин" и "Карагьол" в Рила са препълнени, коментира кметът на Кочериново Светослав Горов.

"ВиК-то си е виновно изцяло. Не е достатъчно заявено водно количество. Сега се опитват да го увеличат", коментира той.

Всяко лято Община Кочериново е на воден режим, стига се до протести и затваряне на пътища. Претенциите на местните хора са и водата от двата язовира в Рила да се разпределя по-правилно между трите общини - Рила, Кочериново и Бобошево.