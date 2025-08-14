България

От днес и Белоградчик минава на воден режим

Започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица"

14 август 2025
От днес и Белоградчик минава на воден режим
В сички абонати на територията на град Белоградчик минават на воден режим. Водата ще бъде спирана от 22:00 ч. до 06:00 ч, считано от днес.

Представители на Общината, заедно с ВиК служители започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица", след което ще се следи за стриктното плащане на консумираната вода.

Обявиха бедствено положение в Белоградчик

На тези, които откажат да плащат сметките си, ще им бъде прекъснато водоподаването, предаде БГНЕС.

Допълнително към мерките срещу безводието започва и процедура по търсене на възможности за увеличаване на дебита на довеждащия водопровод от с. Стакевци.

