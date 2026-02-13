Любопитно

Тейлър Суифт съди фирма за спално бельо заради името "Swift Home"

Правният екип на поп звездата твърди, че марката „Swift Home“ имитира нейния почерк и подвежда феновете, че тя рекламира продуктите

13 февруари 2026, 16:08
Тейлър Суифт съди фирма за спално бельо заради името "Swift Home"
Източник: Getty Images

П оп звездата Тейлър Суифт поиска от правителството на САЩ да спре опита на компания за спално бельо да регистрира като търговска марка фразата „Swift Home“, заявявайки, че това може да заблуди потребителите, че тя е рекламирала техните продукти, съобщава BBC.

Нейният правен екип твърди, че начинът, по който Cathay Home е оформила думата „Swift“ в брандирането си, много наподобява запазената марка на певицата, написана с курсив.

Cathay Home, основана в Ню Йорк, заявява на сайта си, че продава продукти чрез големи търговци на дребно и е подала заявление за търговската марка „Swift Home“ за своите спални принадлежности.

BBC се свърза с Cathay Home и екипите, представляващи Суифт, за коментар.

Суифт, представлявана от TAS Rights Management LLC, обжалва заявлението на Cathay Home в документ, видян от BBC, който беше предоставен на Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ в сряда.

В заявлението се казва, че марката „Swift Home“ създава „фалшива асоциация“ с певеца, която може да накара клиентите на Cathay Home да повярват, че поп звездата е рекламирала продуктите ѝ по някакъв начин.

Това е направено с намерението да се използва „добрата воля и признание“ на Суифт за марката на компанията, заяви нейният правен екип.

В документите се посочва, че Суифт притежава федерални търговски марки, които защитават използването на нейното име и подпис върху стоки, включително спално бельо, дрехи и продукти, свързани с нейната музика.

Суифт е подала заявки за над 300 търговски марки в САЩ и други юрисдикции, като е защитила името, инициалите, заглавията на албумите и някои текстове на песни.

Смята се, че нетното състояние на певицата и автор на песни е доста над 1 милиард долара (730 милиона британски лири), подкрепено от скорошната ѝ серия от рекордни участия на живо по целия свят.

Източник: BBC    
Тейлър Суифт Спор за търговска марка Swift Home Cathay Home Заблуда на потребители Спално бельо Правни действия Брандиране САЩ Поп звезда
Последвайте ни

По темата

Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 17 минути

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

о

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

България Преди 19 минути

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 35 минути

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

<p>Три нови изригвания на вулкана Семеру в &quot;Огнения пръстен&quot;</p>

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Свят Преди 37 минути

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Свят Преди 47 минути

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

България Преди 51 минути

Криминалистът Апостол Славов отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци

<p>Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците</p>

"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

Свят Преди 53 минути

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Любопитно Преди 1 час

Пазарът ще определи победителите в предаването

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

Свят Преди 1 час

Агенцията предлага до 100 000 долара за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Свят Преди 1 час

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки

=

Кремъл: Русия все още не е взела решение за участието си в Съвета за мир

Свят Преди 1 час

Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ за Палестина, каза Песков

<p>Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов</p>

Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

България Преди 1 час

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

България Преди 1 час

Това сочат предварителните сезонно коригирани данни, публикувани на страницата на европейската статистическа агенция

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Свят Преди 2 часа

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свят Преди 2 часа

Двама са ранени

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Любопитно Преди 2 часа

Ник Джонас призна, че единственият му страх на сватбата в Индия е бил... потенето под тежкия тюрбан. Докато той си спомня жегата, Приянка Чопра сложи край на спекулациите за развод: „Ако чакате бракът ни да се разпадне – това е ваш избор!“

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Има ли бъдеще в онлайн dating-a?

Edna.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Нова награда за Игор Тиаго, пребори Виртц и Енцо Фернандес

Gong.bg

Бивша звезда на ЦСКА разкри за личен проблем: Беше влакче на ужасите

Gong.bg

Проверка на МВР: Полицията в Монтана и НАКЗТ са участвали в съвместно учение

Nova.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg