Тейлър Суифт съди фирма за спално бельо заради името "Swift Home"

П оп звездата Тейлър Суифт поиска от правителството на САЩ да спре опита на компания за спално бельо да регистрира като търговска марка фразата „Swift Home“, заявявайки, че това може да заблуди потребителите, че тя е рекламирала техните продукти, съобщава BBC.

Нейният правен екип твърди, че начинът, по който Cathay Home е оформила думата „Swift“ в брандирането си, много наподобява запазената марка на певицата, написана с курсив.

Cathay Home, основана в Ню Йорк, заявява на сайта си, че продава продукти чрез големи търговци на дребно и е подала заявление за търговската марка „Swift Home“ за своите спални принадлежности.

BBC се свърза с Cathay Home и екипите, представляващи Суифт, за коментар.

Суифт, представлявана от TAS Rights Management LLC, обжалва заявлението на Cathay Home в документ, видян от BBC, който беше предоставен на Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ в сряда.

В заявлението се казва, че марката „Swift Home“ създава „фалшива асоциация“ с певеца, която може да накара клиентите на Cathay Home да повярват, че поп звездата е рекламирала продуктите ѝ по някакъв начин.

Това е направено с намерението да се използва „добрата воля и признание“ на Суифт за марката на компанията, заяви нейният правен екип.

В документите се посочва, че Суифт притежава федерални търговски марки, които защитават използването на нейното име и подпис върху стоки, включително спално бельо, дрехи и продукти, свързани с нейната музика.

Суифт е подала заявки за над 300 търговски марки в САЩ и други юрисдикции, като е защитила името, инициалите, заглавията на албумите и някои текстове на песни.

Смята се, че нетното състояние на певицата и автор на песни е доста над 1 милиард долара (730 милиона британски лири), подкрепено от скорошната ѝ серия от рекордни участия на живо по целия свят.