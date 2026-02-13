Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

Н америха новородено в найлонов плик в София.

Бебето е открито в квартал „Дружба” 1, предаде NOVA .

Текат действия на място. От СДВР уточниха, че детето било недоносено.

По информация на "24 часа" бебето е намерено от служители на чистотата.

Преди обед жените почиствали пространството между бл. 17 и бл. 18 в столичния квартал "Дружба" 1. Измежду другите боклуци и торби се натъкнали на новороденото, споделиха хора, които работят в района.

С часове криминалисти и полицаи обследваха района на детската площадка.

Бебето е около 20-а гестационна седмица - средата на петия месец от бременността. По непотвърдена информация става въпрос за аборт.