Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Освен това Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства"

13 февруари 2026, 22:28
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че "всички лидери" на страните от НАТО са му "приятели", предаде ДПА. Изявлението му идва в контекста на безпокойството в Европа относно американската отдаденост към ангажиментите в рамките на трансатлантическия алианс, отбеляза агенцията.

На въпрос на репортер в Белия дом какво послание би искал да изпрати на световните лидери, които са се събрали на Мюнхенската конференция по сигурността, Тръмп отговори: "Единственото послание е, че ние имаме чудесни взаимоотношения с НАТО".

"Ние сме много влиятелна част от НАТО - хората, които сме държавни ръководители. За която и страна да говорим - всички (лидери) са ми приятели", подчерта американският президент, който не участва в Мюнхенската конференция по сигурността.

Освен това Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства", отбелязвайки, че Русия иска споразумение по въпроса за продължаващата война в Украйна, предаде Ройтерс.

"Русия иска да сключи сделка, а Зеленски ще трябва да се задейства. В противен случай ще пропусне голям шанс. Той трябва да действа", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

В същото време американският държавен глава посочи, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела и той признава временната президентка Делси Родригес и нейното правителство за легитимни.

"Имаме много добри взаимоотношения с президента на Венецуела", каза американският президент, посочвайки, че Вашингтон "работи в тясно сътрудничество" с Родригес по въпроса за петрола.

Попитан от Ройтерс дали ще признае Родригес и правителството ѝ за легитимни, той отговори: "Да, ние вече го направихме. Работим с тях и наистина точно сега вършим страхотна работа. Отношенията, които тъкмо сега имаме с Венецуела, са с оценка 10." Тръмп допълни, че планира да посети Венецуела.

Източник: БТА, Иво Тасев    
