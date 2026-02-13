Свят

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Американският държавен глава заяви, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела

13 февруари 2026, 20:33
Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства", отбелязвайки, че Русия иска споразумение по въпроса за продължаващата война в Украйна, предаде Ройтерс.

"Русия иска да сключи сделка, а Зеленски ще трябва да се задейства. В противен случай ще пропусне голям шанс. Той трябва да действа", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Освен това американският държавен глава заяви, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела и той признава временната президентка Делси Родригес и нейното правителство за легитимни.

Мир с Украйна „много скоро“? Тръмп чака отговор от Русия

"Имаме много добри взаимоотношения с президента на Венецуела", каза американският президент, посочвайки, че Вашингтон "работи в тясно сътрудничество" с Родригес по въпроса за петрола.

Попитан от Ройтерс дали ще признае Родригес и правителството ѝ за легитимни, той отговори: "Да, ние вече го направихме. Работим с тях и наистина точно сега вършим страхотна работа. Отношенията, които тъкмо сега имаме с Венецуела, са с оценка 10."

Източник: БТА, Иво Тасев    
