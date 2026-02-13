Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства", отбелязвайки, че Русия иска споразумение по въпроса за продължаващата война в Украйна, предаде Ройтерс.

"Русия иска да сключи сделка, а Зеленски ще трябва да се задейства. В противен случай ще пропусне голям шанс. Той трябва да действа", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Donald Trump has warned Vladimir Zelensky that he will miss an opportunity for peace if he is not moving toward the conflict settlement:https://t.co/JWeZlzy23d pic.twitter.com/OCbbLLmEec — TASS (@tassagency_en) February 13, 2026

Освен това американският държавен глава заяви, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела и той признава временната президентка Делси Родригес и нейното правителство за легитимни.

"Имаме много добри взаимоотношения с президента на Венецуела", каза американският президент, посочвайки, че Вашингтон "работи в тясно сътрудничество" с Родригес по въпроса за петрола.

Попитан от Ройтерс дали ще признае Родригес и правителството ѝ за легитимни, той отговори: "Да, ние вече го направихме. Работим с тях и наистина точно сега вършим страхотна работа. Отношенията, които тъкмо сега имаме с Венецуела, са с оценка 10."