ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

С ръбският президент Александър Вучич заяви днес, че ако Венецианската комисия излезе с отрицателно становище по пакета от съдебни закони, приети от парламента неотдавна въпреки критиките на опозицията и професионалната общност, Сърбия ще действа съответно, съобщи сръбската държавна медия РТС.

Вучич направи това изявление след разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Мюнхен, където се провежда традиционната международна конференция по сигурността .

„Приятели сме от много години (с Антонио Коща). Разбира се, че не беше лесен разговор. Те са доволни от развитието в сръбския енергиен сектор, доволни са от приемането на закона за избирателните списъци, от сформирането на комисия. Не са доволни от промените в съдебните закони. Не съм сигурен, че всички знаят точно за какво става въпрос. Казах "Няма проблем". Ако Венецианската комисия излезе с негативно становище, ще действаме съответно“, заяви сръбският президент.

Вучич: България работи срещу Сърбия

Той подчерта, че ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че Сърбия напредва по европейския си път, без да застрашава жизненоважните си национални интереси.

„Винаги е добре, когато имаш приятели начело на Европейския съвет, от които можеш да получиш както съвети, така и критики, а също така да имаш право да отговориш, така че позицията и мнението ти да бъдат чути“, подчерта Вучич.

Пакетът от пет закона в областта на правосъдието бяха оценени от ЕК като "крачка назад в европейския път на Сърбия" веднага след гласуването им в парламента.

Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Тогава ЕК призова законите да бъдат оттеглени, а днес обяви, че обмисля да замрази 1,6 млрд евро от заеми и грантове за Сърбия, тъй като пакетът с промени в съдебната система "подкопава доверието“ към ангажимента на страната за изграждането на правова държава.

Те бяха внесени по бързата процедура от депутат от управляващото мнозинство, а президентът Вучич подписа указите за тяхното встъпване в сила с аргумента, че новите закони, част от които закриват Специализираната прокуратура за организираната престъпност (ТОК), не противоречат на сръбската конституция.

ТОК повдигна обвинение срещу сръбския министър на културата Никола Селакович, който е смятан за един от най-близките до президента Вучич.

Вучич: Не ми е работа да слушам и да служа, аз съм президент

Селакович е обвинен във фалшифициране на документи и злоупотреба със служебно положение, за да получи с решение на сръбското правителство отмяна на статута на бившия Генерален щаб на някогашната югославска армия, който се състои от две сгради, разположени в центъра на сръбската столица Белград и полуразрушени от бомбардировките на НАТО през 1999 г.

Към парцела на бившия Генерален щаб прояви инвестиционен интерес зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, но след повдигнатото обвинение срещу Селакович Къшнър оттегли намеренията си.

По това време Вучич остро атакува Специализираната прокуратура за организирана престъпност и я заплаши с неуточнени „мерки“, припомня ДПА.