Свят

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

Пакетът от пет закона в областта на правосъдието бяха оценени от ЕК като "крачка назад в европейския път на Сърбия"

13 февруари 2026, 22:02
ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия
Източник: Getty Images

С ръбският президент Александър Вучич заяви днес, че ако Венецианската комисия излезе с отрицателно становище по пакета от съдебни закони, приети от парламента неотдавна въпреки критиките на опозицията и професионалната общност, Сърбия ще действа съответно, съобщи сръбската държавна медия РТС.

Вучич направи това изявление след разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща  в Мюнхен, където се провежда традиционната международна конференция по сигурността .

„Приятели сме от много години (с Антонио Коща). Разбира се, че не беше лесен разговор. Те са доволни от развитието в сръбския енергиен сектор, доволни са от приемането на закона за избирателните списъци, от сформирането на комисия. Не са доволни от промените в съдебните закони. Не съм сигурен, че всички знаят точно за какво става въпрос. Казах "Няма проблем". Ако Венецианската комисия излезе с негативно становище,  ще действаме съответно“, заяви сръбският президент.

Вучич: България работи срещу Сърбия

Той подчерта, че ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че Сърбия напредва по европейския си път, без да застрашава жизненоважните си национални интереси. 

„Винаги е добре, когато имаш приятели начело на Европейския съвет, от които можеш да получиш както съвети, така и критики, а също така да имаш право да отговориш, така че позицията и мнението ти да бъдат чути“, подчерта Вучич.

Пакетът от пет закона в областта на правосъдието бяха оценени от ЕК като "крачка назад в европейския път на Сърбия" веднага след гласуването им в парламента.

Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Тогава ЕК призова законите да бъдат оттеглени, а днес обяви, че обмисля да замрази 1,6 млрд евро от заеми и грантове за Сърбия, тъй като пакетът с промени в съдебната система "подкопава доверието“ към ангажимента на страната за изграждането на правова държава.

Те бяха внесени по бързата процедура от депутат от управляващото мнозинство, а президентът Вучич подписа указите за тяхното встъпване в сила с аргумента, че новите закони, част от които закриват Специализираната прокуратура за организираната престъпност (ТОК), не противоречат на сръбската конституция. 

ТОК повдигна обвинение срещу сръбския министър на културата Никола Селакович, който е смятан за един от най-близките до президента Вучич.

Вучич: Не ми е работа да слушам и да служа, аз съм президент

Селакович е обвинен във фалшифициране на документи и злоупотреба със служебно положение, за да получи с решение на сръбското правителство отмяна на статута на бившия Генерален щаб на някогашната югославска армия, който се състои от две сгради, разположени в центъра на сръбската столица Белград и полуразрушени от бомбардировките на НАТО през 1999 г.

Към парцела на бившия Генерален щаб прояви инвестиционен интерес зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, но след повдигнатото обвинение срещу Селакович Къшнър оттегли намеренията си.

По това време Вучич остро атакува Специализираната прокуратура за организирана престъпност и я заплаши с неуточнени „мерки“, припомня ДПА.

Източник: БТА,  Теодора Енчева    
Александър Вучич Съдебни закони Венецианска комисия Европейски съюз Сърбия Правова държава Специализирана прокуратура Никола Селакович Замразяване на средства Джаред Къшнър
Последвайте ни

По темата

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го

Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Гигантът BYD вече е официално представен в България

Гигантът BYD вече е официално представен в България

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Свят Преди 4 минути

Освен това Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства"

<p>Гроси&nbsp;разкри възможно ли е сключване&nbsp;на споразумение между МААЕ и Иран</p>

Рафаел Гроси: Сключването на споразумение между МААЕ и Иран е "възможно"

Свят Преди 1 час

Иран отказа достъп на МААЕ до бомбардираните ядрени обекти през ноември миналата година, като заяви, че иска да ги включи "в нова рамка"

<p>Йотова:&nbsp;Европа беше &bdquo;във ваканция&ldquo; и е време да се събудим</p>

Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше "във ваканция" и е време да се събудим

България Преди 4 часа

Президентът е провела срещи с Антониу Коща и с Николай Младенов

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Свят Преди 4 часа

Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

Любопитно Преди 5 часа

<p>Досегашният световен ред изглежда разрушен, но какво може да последва?</p>

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Свят Преди 5 часа

Световни лидери, дипломати и военни експерти се събраха в Германия за едно от най-важните събития в глобалния политически календар

<p>Мерц и Макрон водят &bdquo;поверителни разговори&ldquo;</p>

Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране

България Преди 5 часа

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия

<p>Украйна разкри кога и къде ще се проведе следващият кръг преговори с Русия и САЩ</p>

Канцеларията на Зеленски: Следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще бъде в Женева на 17 и 18 февруари

Свят Преди 6 часа

По-рано днес Москва обяви, че съветникът в Кремъл Владимир Медински ще оглави руската делегация вместо началника на военното разузнаване Игор Костюков

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

България Преди 6 часа

Текат действия на място

,

Тейлър Суифт съди фирма за спално бельо заради името "Swift Home"

Любопитно Преди 6 часа

Правният екип на поп звездата твърди, че марката „Swift Home“ имитира нейния почерк и подвежда феновете, че тя рекламира продуктите

<p>Дипломация на високо ниво: Йотова в центъра на световни разговори в&nbsp;Мюнхен</p>

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

България Преди 6 часа

Тя ще се срещне с председателя на Антонио Коща и с Николай Младенов

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 6 часа

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

о

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

България Преди 6 часа

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

България Преди 6 часа

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 6 часа

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 6 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Над 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg

Бунтарят с голямото сърце, който превърна уязвимостта в сила: Пътят на Роби Уилямс през годините

Edna.bg

Петък 13-и: Откъде идва страхът от най-суеверната дата?

Edna.bg

ПСЖ се сгромоляса в гостуването на Рен

Gong.bg

Официално: Ботев Враца се подсили с бивш таран на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Очакват се температурни аномалии в средата на февруари

Nova.bg

Психолог: Обществото в момента е като един тревожен мозък

Nova.bg