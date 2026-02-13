Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

П резидентът Илияна Йотова пристигна на работно посещение във Федерална република Германия за участие във форума, в който се очаква да се включат близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят. Това съобщиха от пресцентъра на президентството.

В рамките на събитието се предвижда днес и утре българският президент да проведе редица срещи.

Източник: Президентство, пресцентър

По-късно днес Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов - върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мюнхенската конференция по сигурността събира близо 50 държавни и правителствени ръководители, за да направят преглед на предизвикателствата на външната политика и политиката на сигурността.