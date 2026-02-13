България

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

Тя ще се срещне с председателя на Антонио Коща и с Николай Младенов

13 февруари 2026, 16:05
МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"
Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение
СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро
Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента
Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ
ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си
ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

П резидентът Илияна Йотова пристигна на работно посещение във Федерална република Германия за участие във форума, в който се очаква да се включат близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят. Това съобщиха от пресцентъра на президентството.

В рамките на събитието се предвижда днес и утре българският президент да проведе редица срещи. 

Източник: Президентство, пресцентър

По-късно днес Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов - върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мюнхенската конференция по сигурността събира близо 50 държавни и правителствени ръководители, за да направят преглед на предизвикателствата на външната политика и политиката на сигурността. 

Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

Любов без граници: Най-екстравагантните подаръци на звездите за Свети Валентин

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

Криминалистът Апостол Славов отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци

"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Пазарът ще определи победителите в предаването

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

Агенцията предлага до 100 000 долара за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки

Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ за Палестина, каза Песков

Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Това сочат предварителните сезонно коригирани данни, публикувани на страницата на европейската статистическа агенция

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Двама са ранени

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас призна, че единственият му страх на сватбата в Индия е бил... потенето под тежкия тюрбан. Докато той си спомня жегата, Приянка Чопра сложи край на спекулациите за развод: „Ако чакате бракът ни да се разпадне – това е ваш избор!“

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

