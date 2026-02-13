Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го

В ъоръжен с хладно оръжие мъж, който заплаши полицаи, стоящи на пост близо до Триумфалната арка в Париж, бе ранен с няколко куршума от един от полицаите, предаде Франс прес, като се позова на полицията.
🚨 BREAKING: A man was shot and neutralized by police near the Arc de Triomphe in Paris.— War Reporter (@tangentsofwar) February 13, 2026
According to initial reports, he allegedly charged at armed gendarmes with a bladed weapon pic.twitter.com/n4tP1CRgDa
Мъжът е откаран в болница.
Въоръжен откри огън по полицаи в Париж
Френската прокуратура за борба с тероризма заяви, че е започнала разследване по случая.