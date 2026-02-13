Свят

Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го

Мъжът е откаран в болница

13 февруари 2026, 21:38
Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го
Източник: БТА

В ъоръжен с хладно оръжие мъж, който заплаши полицаи, стоящи на пост близо до Триумфалната арка в Париж, бе ранен с няколко куршума от един от полицаите, предаде Франс прес, като се позова на полицията.

Мъжът е откаран в болница.

Въоръжен откри огън по полицаи в Париж

Френската прокуратура за борба с тероризма заяви, че е започнала разследване по случая.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
