България

Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов

Пред журналисти адвокатът на Максимов – Мартин Кантарев, каза, че ще обжалва, тъй като не са съгласни с изводите на съда

13 февруари 2026, 18:01
Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов
Източник: iStock

О кръжният съд в Ловеч остави под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов. Той е един от седмината обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново. Заседание се насрочва за 20 февруари от 10:30 часа.

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Пред журналисти адвокатът на Максимов – Мартин Кантарев, каза, че ще обжалва, тъй като не са съгласни с изводите на съда. Според определението, съдът счита, че няма опасност подсъдимият да се укрие, но съществува реална опасност да извърши друго престъпление. Съдът оставя без уважение молбата за промяна на мярката за неотклонение, тъй като не са налице нови обстоятелства за налагане на по-лека.

Съдът остави в ареста още един обвиняем за участие в ОПГ в София и Ловеч

В началото на съдебното заседание защитата поиска отвод на прокурора Валентин Вълков с мотива, че е той е предубеден. „Във всяко съдебно заседание на това досъдебно производство на мен ми се иска отвод. Явно това ще продължи”, каза Вълков. Той допълни, че няма процесуални основания да се отведе по делото и че го познава в детайли, както никой друг от колегите му не го познава.

Пламен Максимов беше пуснат под домашен арест от Окръжния съд в Ловеч на 16 декември миналата година. Седмица по-късно мярката беше потвърдена и от състав на Апелативния съд във Велико Търново.

Източник: БТА, Светломира Анастасова    
Пламен Максимов Домашен арест Окръжен съд Ловеч Организирана престъпна група МВР София Палеж подкупи наркотици Апелативен съд Велико Търново Мярка за неотклонение Обжалване Прокурор Валентин Вълков
Последвайте ни

По темата

Намериха новородено в найлонов плик в кв.

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов

Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Глухи ли са белите котки със сини очи?

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Йотова:&nbsp;Европа беше &bdquo;във ваканция&ldquo; и е време да се събудим</p>

Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше "във ваканция" и е време да се събудим

България Преди 33 минути

Президентът е провела срещи с Антониу Коща и с Николай Младенов

Тежка катастрофа между два тира затвори Северната скоростна тангента

Тежка катастрофа между два тира затвори Северната скоростна тангента

България Преди 59 минути

Трафикът се осъществява по обходен маршрут по път II-18 на Софийския околовръстен път и се регулира от пътна полиция

<p>Мерц и Макрон водят &bdquo;поверителни разговори&ldquo;</p>

Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране

България Преди 2 часа

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия

<p>Украйна разкри кога и къде ще се проведе следващият кръг преговори с Русия и САЩ</p>

Канцеларията на Зеленски: Следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще бъде в Женева на 17 и 18 февруари

Свят Преди 2 часа

По-рано днес Москва обяви, че съветникът в Кремъл Владимир Медински ще оглави руската делегация вместо началника на военното разузнаване Игор Костюков

,

Тейлър Суифт съди фирма за спално бельо заради името "Swift Home"

Любопитно Преди 2 часа

Правният екип на поп звездата твърди, че марката „Swift Home“ имитира нейния почерк и подвежда феновете, че тя рекламира продуктите

<p>Дипломация на високо ниво: Йотова в центъра на световни разговори в&nbsp;Мюнхен</p>

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

България Преди 3 часа

Тя ще се срещне с председателя на Антонио Коща и с Николай Младенов

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 3 часа

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

о

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

България Преди 3 часа

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

България Преди 3 часа

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Три нови изригвания на вулкана Семеру в &quot;Огнения пръстен&quot;</p>

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Свят Преди 3 часа

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Свят Преди 3 часа

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

България Преди 3 часа

Криминалистът Апостол Славов отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци

<p>Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците</p>

"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

Свят Преди 3 часа

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум

<p>МВР призна за учение със сдружението на Калушев</p>

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

България Преди 3 часа

Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
1

Над 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg

Бунтарят с голямото сърце, който превърна уязвимостта в сила: Пътят на Роби Уилямс през годините

Edna.bg

Петък 13-и: Откъде идва страхът от най-суеверната дата?

Edna.bg

Официално: Ботев Враца се подсили с бивш таран на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Избери Играч на мача Спартак Вн – Локомотив Сф! Гласувай тук!

Gong.bg

Намериха новородено в найлонов плик в София

Nova.bg

Йотова от Мюнхен: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари

Nova.bg