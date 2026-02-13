Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

Н ово развитие по случая „Петрохан“. NOVA разполага с част от материалите по разследването, сред които разпит на бивш член на организацията около Ивайло Калушев, както и показанията на Яни Макулев - баща на 15-годишното момче, чието тяло беше открито в кемпер край Околчица.

Един от разпитаните е 31-годишният В.А., бивш член на организацията. Той разказва, че се е запознал с Ивайло Калушев, когато е бил непълнолетен, и е живял с него около седем години, включително в Мексико. В показанията си твърди, че е имал сексуални контакти с Калушев.

„Първият ми контакт с Калушев беше, когато той ме попита как се чувствам и аз му споделих, че харесвам един от другите мъже и него. Тогава той за пръв път инициира сексуален контакт“, разказва той.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Мъжът обяснява още, че Калушев му е казвал, че самоубийството е „нещо много лошо“. По думите му, когато го попитал как би се самоубил, Калушев отговорил, че „би се гръмнал в главата с пистолет“.

В показанията се описва и йерархията в общността: „Йерархията в общността, в която живеехме беше, че Ивайло Калушев е ‘лама’ или ‘гуру’. За другите нямаше официални рангове. Думата на Ивайло Калушев беше закон, не се оспорваше никога, приемаше се за истина“, свидетелства мъжът.

Издирваният след убийството край "Петрохан" спасил деца от пещерата "Духлата" през 2010 година

Няколко пъти пред разследващите е давал показания и спелеологът Яни Макулев. В разпит от 10 февруари, след като става ясно, че синът му е убит, той заявява: „По отношение на самите видеозаписи на т.нар. "самоубийство" на тримата в хижата - имам съображения дали са истински или не.“

От показанията му става ясно, че е видял за последно сина си през ноември в хижа „Петрохан“. Тогава, по думите му, Калушев се похвалил, че е купил кемпера, с който планирали да пътуват из Европа.

Разследването по случая продължава.

Вижте в нашата галерия: Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри