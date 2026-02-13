Свят

Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

Разпитаните споделят за сексуални контакти и съмнение в истинността на видеоматериалите от външните камери

13 февруари 2026, 22:54
Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон
Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува
Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра
Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?

Зловещ обрат в причината за катастрофата на Air India: Умишлено убийство на 260 души или медийна спекулация?
Президентът Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността

Президентът Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността
Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността
Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени
Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Н ово развитие по случая „Петрохан“. NOVA разполага с част от материалите по разследването, сред които разпит на бивш член на организацията около Ивайло Калушев, както и показанията на Яни Макулев - баща на 15-годишното момче, чието тяло беше открито в кемпер край Околчица. 

Един от разпитаните е 31-годишният В.А., бивш член на организацията. Той разказва, че се е запознал с Ивайло Калушев, когато е бил непълнолетен, и е живял с него около седем години, включително в Мексико. В показанията си твърди, че е имал сексуални контакти с Калушев.

„Първият ми контакт с Калушев беше, когато той ме попита как се чувствам и аз му споделих, че харесвам един от другите мъже и него. Тогава той за пръв път инициира сексуален контакт“, разказва той.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Мъжът обяснява още, че Калушев му е казвал, че самоубийството е „нещо много лошо“. По думите му, когато го попитал как би се самоубил, Калушев отговорил, че „би се гръмнал в главата с пистолет“.

В показанията се описва и йерархията в общността: „Йерархията в общността, в която живеехме беше, че Ивайло Калушев е ‘лама’ или ‘гуру’. За другите нямаше официални рангове. Думата на Ивайло Калушев беше закон, не се оспорваше никога, приемаше се за истина“, свидетелства мъжът.

Издирваният след убийството край "Петрохан" спасил деца от пещерата "Духлата" през 2010 година

Няколко пъти пред разследващите е давал показания и спелеологът Яни Макулев. В разпит от 10 февруари, след като става ясно, че синът му е убит, той заявява: „По отношение на самите видеозаписи на т.нар. "самоубийство" на тримата в хижата - имам съображения дали са истински или не.“

От показанията му става ясно, че е видял за последно сина си през ноември в хижа „Петрохан“. Тогава, по думите му, Калушев се похвалил, че е купил кемпера, с който планирали да пътуват из Европа.

Разследването по случая продължава.

Вижте в нашата галерия: Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Източник: NOVA    
Случаят Петрохан Ивайло Калушев Разследване Показания Организация Яни Макулев 15-годишно момче Кемпер Сексуални контакти Гуру
Последвайте ни

По темата

Показания на свидетели по случая

Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

Свят Преди 1 час

Пакетът от пет закона в областта на правосъдието бяха оценени от ЕК като "крачка назад в европейския път на Сърбия"

<p>Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи в Париж, простреляха го</p>

Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го

Свят Преди 2 часа

Мъжът е откаран в болница

<p>Европа трябва да говори &quot;в един глас&quot; с Путин</p>

Михаил Ходорковски: Европа трябва да говори "в един глас" с Путин

България Преди 5 часа

Някога най-богатият човек в Русия, Ходорковски влезе в конфликт с Путин, беше арестуван и прекара десет години в затвора

<p>Йотова:&nbsp;Европа беше &bdquo;във ваканция&ldquo; и е време да се събудим</p>

Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше "във ваканция" и е време да се събудим

България Преди 5 часа

Президентът е провела срещи с Антониу Коща и с Николай Младенов

Тежка катастрофа между два тира затвори Северната скоростна тангента

Тежка катастрофа между два тира затвори Северната скоростна тангента

България Преди 5 часа

Трафикът се осъществява по обходен маршрут по път II-18 на Софийския околовръстен път и се регулира от пътна полиция

<p>Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София</p>

Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов

България Преди 5 часа

Пред журналисти адвокатът на Максимов – Мартин Кантарев, каза, че ще обжалва, тъй като не са съгласни с изводите на съда

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Свят Преди 6 часа

Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

Любопитно Преди 6 часа

<p>Мерц и Макрон водят &bdquo;поверителни разговори&ldquo;</p>

Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране

България Преди 7 часа

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия

<p>Украйна разкри кога и къде ще се проведе следващият кръг преговори с Русия и САЩ</p>

Канцеларията на Зеленски: Следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще бъде в Женева на 17 и 18 февруари

Свят Преди 7 часа

По-рано днес Москва обяви, че съветникът в Кремъл Владимир Медински ще оглави руската делегация вместо началника на военното разузнаване Игор Костюков

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

България Преди 7 часа

Текат действия на място

,

Тейлър Суифт съди фирма за спално бельо заради името "Swift Home"

Любопитно Преди 7 часа

Правният екип на поп звездата твърди, че марката „Swift Home“ имитира нейния почерк и подвежда феновете, че тя рекламира продуктите

<p>Дипломация на високо ниво: Йотова в центъра на световни разговори в&nbsp;Мюнхен</p>

Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия

България Преди 7 часа

Тя ще се срещне с председателя на Антонио Коща и с Николай Младенов

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

Любопитно Преди 8 часа

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

о

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

България Преди 8 часа

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

България Преди 8 часа

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg
1

Над 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg

Бунтарят с голямото сърце, който превърна уязвимостта в сила: Пътят на Роби Уилямс през годините

Edna.bg

Петък 13-и: Откъде идва страхът от най-суеверната дата?

Edna.bg

Роналдо прекрати стачката си, завръща се в игра

Gong.bg

ПСЖ се сгромоляса в гостуването на Рен

Gong.bg

NOVA разполага с показания на свидетели по случая "Петрохан"

Nova.bg

Очакват се температурни аномалии в средата на февруари

Nova.bg