Михаил Ходорковски: Европа трябва да говори "в един глас" с Путин

Някога най-богатият човек в Русия, Ходорковски влезе в конфликт с Путин, беше арестуван и прекара десет години в затвора

13 февруари 2026, 18:58
Е вропа е изправена пред продължителен период на напрежение с Русия, напомнящ Студената война, и трябва да общува с Москва „в един глас“, за да защити интересите си, заяви Михаил Ходорковски в интервю за АФП.

В разговор в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността бившият петролен магнат изрази резерви относно пълното възстановяване на отношенията с Русия на Владимир Путин, но подчерта, че поддържането на канали за диалог е абсолютно необходимо, за да се избегне военен сблъсък.

Ходорковски прогнозира, че през следващите пет до десет години Европа най-вероятно ще се сблъска с нова Студена война с Русия, която вероятно ще бъде съпроводена и от хибридна война.

Досегашният световен ред изглежда разрушен, но какво може да последва?

Той заяви, че контактите са неизбежни, но въпросът е как да бъдат водени тези разговори. По негово мнение Европа трябва да говори координирано и да излъчи единен представител, който да води преговорите с Путин.

Изказването му идва в момент, когато европейски лидери, сред които и френският президент Еманюел Макрон, обмислят възобновяване на контактите с Москва след четири години на напрежение около войната в Украйна. Макрон заяви миналата година, че Европа трябва отново да потърси диалог с Путин, вместо да оставя Съединените щати сами да водят преговорите за прекратяване на руската инвазия, но настоя това да стане при координация между европейските столици. 

Държавният глава подчерта, че срещата ѝ с председателя на Европейския съвет Антониу Коща била особено важна, защото "той е един от най-големите радетели за разширяването на Европейския съюз".  "Говорихме за разширяването на Западните Балкани и в частност Република Северна Македония и нейното присъединяване към ЕС.  Обсъдихме българската позиция и последните развития по този процес. Още веднъж подчертах, че вече имаме европейска политика по този въпрос. Условията не са само български - те са условия на европейските институции и на нашите европейски партньори. И докато няма промяна в Конституцията на Република Северна Македония и вписване на българите в нея, не може да има никакво движение напред". 

Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше "във ваканция" и е време да се събудим

По думите ѝ се чуват притеснителни сигнали, че "ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери друго лоби за заобикаляне на първия клъстер - този, който е най-важен и обхваща човешките права и т.нар. фундаментални въпроси". 'Правят се опити да се започне с други глави, които са по-конкретни. България няма как да се съгласи на подобна промяна", категорична е Йотова. И допълни: "Подчертах няколко пъти, че ако Република Северна Македония все още желае да бъде част от Европейския съюз, трябва да изпълни поетите ангажименти". 

Президентът е разговаряла за кратко и с Николай Младенов. "Обсъдихме основно това какви трябва да бъдат следващите стъпки на България, след като вече е подписано участието ни в инициативата Съвет за мир. Той ме увери, че все още е рано за конкретика. На срещата във Вашингтон на 19 февруари ще има повече информация", подчерта Йотова. 

Тя припомни, че на 19 февруари най-вероятно ще издаде трите указа - за разпускане на Народното събрание, за насрочване на изборите и за назначаване на служебно правителство. 

