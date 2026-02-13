Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц днес потвърди, че води разговори с френския президент Еманюел Макрон относно европейското ядрено възпиране, предаде ДПА.
„Започнах поверителни разговори с френския президент относно европейското ядрено възпиране“, заяви Мерц, който е в баварската столица заедно с други световни лидери за Мюнхенската конференция по сигурността.
Канцлерът заяви, че Берлин ще се придържа към юридическите си ангажименти, визирайки международното споразумение от 1990 г. за обединяването на Германия.
Merz confirmó que ha mantenido conversaciones iniciales con Macron sobre la disuasión nuclear europea, y recalcó que no permitirá que surjan en Europa zonas con niveles de seguridad diferentes.https://t.co/bKGQTlXJqs— EuroEFE (@euroefe) February 13, 2026
В споразумението обединена Германия се ангажира да се откаже от производството, притежанието и контрола на ядрени, биологични и химически оръжия.
Съгласно съществуващото споразумение на НАТО за съвместно споделяне на ядрените оръжия американските ядрени оръжия, разположени в Европа, могат да бъдат използвани от самолети от съюзнически страни в извънредни случаи.
„Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen“, sagt Bundeskanzler Merz bei der Münchner Sicherheitskonferenz und betonte, dass Deutschland sich an seine rechtlichen Verpflichtungen halten werde. pic.twitter.com/8FZxH1l32d— Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) February 13, 2026
Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия.
Призивите за създаване на европейски ядрен чадър обаче отново набраха инерция след началото на руската инвазия в Украйна и промяната в курса на американската външна политика под ръководството на президента Доналд Тръмп, посочва ДПА.
#FPWorld: German Chancellor Friedrich Merz calls for restoring trans-Atlantic trust at the Munich Security Conference as US Secretary of State Marco Rubio joins talks amid lingering Nato and trade tensions.https://t.co/oKM2bgaGRt— Firstpost (@firstpost) February 13, 2026
След излизането на Великобритания от ЕС Франция остана единствената ядрена страна в блока.
Макрон за първи път предложи да преговаря с Германия и други страни от ЕС за разширяване на френския ядрен чадър през 2020 г., но увертюрата му бе отблъсната от бившия канцлер Ангела Меркел и от приемника ѝ Олаф Шолц.
Мерц изглежда е по-отворен за обсъждания по темата с Макрон и смята френското предложение за допълнение към споразумението за съвместно споделяне в рамките на НАТО.