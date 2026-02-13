България

Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия

13 февруари 2026, 16:33
Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране
Източник: БТА

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц днес потвърди, че води разговори с френския президент Еманюел Макрон относно европейското ядрено възпиране, предаде ДПА.

„Започнах поверителни разговори с френския президент относно европейското ядрено възпиране“, заяви Мерц, който е в баварската столица заедно с други световни лидери за Мюнхенската конференция по сигурността.

Канцлерът заяви, че Берлин ще се придържа към юридическите си ангажименти, визирайки международното споразумение от 1990 г. за обединяването на Германия.

В споразумението обединена Германия се ангажира да се откаже от производството, притежанието и контрола на ядрени, биологични и химически оръжия.

Съгласно съществуващото споразумение на НАТО за съвместно споделяне на ядрените оръжия американските ядрени оръжия, разположени в Европа, могат да бъдат използвани от самолети от съюзнически страни в извънредни случаи.

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия.

Призивите за създаване на европейски ядрен чадър обаче отново набраха инерция след началото на руската инвазия в Украйна и промяната в курса на американската външна политика под ръководството на президента Доналд Тръмп, посочва ДПА.

След излизането на Великобритания от ЕС Франция остана единствената ядрена страна в блока.

Макрон за първи път предложи да преговаря с Германия и други страни от ЕС за разширяване на френския ядрен чадър през 2020 г., но увертюрата му бе отблъсната от бившия канцлер Ангела Меркел и от приемника ѝ Олаф Шолц.

Мерц изглежда е по-отворен за обсъждания по темата с Макрон и смята френското предложение за допълнение към споразумението за съвместно споделяне в рамките на НАТО.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Фридрих Мерц Еманюел Макрон Европейско ядрено възпиране Мюнхенска конференция по сигурността Ядрени оръжия НАТО ядрено споделяне Германия Франция Руска инвазия в Украйна Европейски ядрен чадър
Последвайте ни

По темата

Намериха новородено в найлонов плик в кв.

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая

МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

Любопитно Преди 36 минути

,

Тейлър Суифт съди фирма за спално бельо заради името "Swift Home"

Любопитно Преди 1 час

Правният екип на поп звездата твърди, че марката „Swift Home“ имитира нейния почерк и подвежда феновете, че тя рекламира продуктите

о

Тежка катастрофа с ТИР на АМ "Струма", има пострадал

България Преди 1 час

Тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

Започва строежът на последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков" в София

България Преди 2 часа

Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

“Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Три нови изригвания на вулкана Семеру в &quot;Огнения пръстен&quot;</p>

Три нови изригвания на вулкана Семеру - изхвърлил пепел на височина 4,7 километра

Свят Преди 2 часа

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3,6 км над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият на остров Ява

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

"Мръсна търговия с хора": Връзките на Епстийн с Източна Европа

Свят Преди 2 часа

Много от жертвите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн са млади момичета от Чехия и Словакия

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

Криминалист: Случаят „Петрохан“ е тройно самоубийство в затворена група

България Преди 2 часа

Криминалистът Апостол Славов отхвърля популярни версии от социалните мрежи за връзки с мексикански картели, дървена мафия или трафик на бежанци

<p>Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците</p>

"Те искат да се отърват от мен": Зеленски - идеята за избори в Украйна идва от руснаците

Свят Преди 2 часа

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Първото риалити за имоти в България „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” гастролира в праймтайма на NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Пазарът ще определи победителите в предаването

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

ФБР дава двойна награда за информация за изчезването на майката на американска ТВ водеща

Свят Преди 2 часа

Агенцията предлага до 100 000 долара за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Трагичен пожар край Будапеща - три жертви и десетки ранени

Свят Преди 2 часа

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки

=

Кремъл: Русия все още не е взела решение за участието си в Съвета за мир

Свят Преди 3 часа

Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ за Палестина, каза Песков

<p>Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов</p>

Вебер поздрави България за присъединяването към Еврозоната на среща с Желязков

България Преди 3 часа

Председателят на ЕНП изрази подкрепа за ГЕРБ и проевропейските политики преди парламентарните избори

<p>Страх за заличаване на следи по случая &bdquo;Околчица&ldquo; след пожар във Враца: Прокуратурата успокоява</p>

Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение

България Преди 3 часа

Забравен бързовар подпали стая в Следствието във Враца, но документите по делата остават непокътнати. Прокуратурата изключи връзка с трагедията под Околчица и увери, че разследването за телата в кемпера се води от МВР и няма общо с инцидента

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Над 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg

Петък 13-и: Откъде идва страхът от най-суеверната дата?

Edna.bg

Има ли бъдеще в онлайн dating-a?

Edna.bg

Официално: Ботев Враца се подсили с бивш таран на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Бетис се подигра на Барселона за загубата от Атлетико Мадрид

Gong.bg

Намериха новородено в найлонов плик в София

Nova.bg

Загинал и ранен при катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента

Nova.bg