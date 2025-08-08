България

Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната

Климатичните промени ще задълбочават кризите, ако не се вземат спешни мерки, алармират специалисти

8 август 2025, 09:08
Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение
Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна
От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране
До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес
Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени
Огън в гората на Шуменското плато

Огън в гората на Шуменското плато
Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско
Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

Л ятната суша нанесе пореден удар – град Плевен въведе тежък воден режим не само през нощта, но и в следобедните часове, оставяйки хиляди домакинства без достъп до вода за часове. Случаят е само върхът на айсберга на една дълго пренебрегвана криза, която според експерти е комбинация от лошо управление, остаряла инфраструктура и все по-видимите ефекти от климатичните промени. Докато властите сочат с пръст минали управления, специалисти предупреждават, че без изграждане на нови язовири и драстично намаляване на течовете, все повече райони ще се изправят пред съдбата на Плевен, съобщи NOVA.

Жителите на Плевен посрещат летните горещини с воден режим с неясен край – без вода през нощта от 23:00 до 05:00 ч. и в най-натоварените следобедни часове от 13:00 до 16:30 ч. Ситуацията, определена като „човешко унижение“, поставя на изпитание функционирането на болници, детски градини и бизнеси.

Според областния управител Николай Абрашев, проблемът е резултат от над десетилетие на неглижиране. „Плевен е с изпуснат воден цикъл и има голяма загуба на вода. Това е проблем, натрупван с години от предходни управления“, заяви той.

Абрашев увери, че се работи по няколко проекта, включително за подмяна на централен водопровод и изграждане на бустерни съдове, но призна, че до миналата година Общината не е имала готови проекти. Болниците и детските градини са подсигурени със съдове за вода и имат изграден „алгоритъм на работа“.

Експертите: Защо се стигна дотук?

Според специалисти, казусът с Плевен е показателен за цялата страна. Проблемът има две основни измерения – климатично и управленско.

Проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата обясни, че България навлиза в по-сух период. „След 2005 г. имахме по-влажен период, който позволи проблемите да останат под повърхността. Сега сме в цикъл на по-сухи години – пет от последните шест са такива. Климатът на Гърция идва към нас и системата ни трябва да се адаптира към по-дълги сухи периоди“, коментира проф. Гачев.

От своя страна доц. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ, подчерта, че основният проблем е в лошото управление на водните ресурси и огромните загуби. „Средно за страната загубите на вода са над 60%, а на места достигат 80%. Това означава, че от всеки пет литра вода, четири се губят по пътя до потребителя“, заяви доц. Филков. Той посочи, че населените места, които се захранват от язовири, почти нямат проблеми с безводието. Плевен обаче разчита на други източници, а проектът за язовир, който да захранва града, е започнат и изоставен.

Какви са решенията?

Според експертите, България разполага с достатъчно воден ресурс, но той трябва да се управлява адекватно. Краткосрочните мерки включват спешни ремонти на най-проблемните участъци от мрежата. Дългосрочните обаче са неизбежни:

Изграждане на нови язовири: В България не са строени нови язовири от десетилетия. Според доц. Филков, дострояването на язовира за Плевен би отнело повече от три години.

Мащабни инвестиции във ВиК мрежата: Необходимо е цялостно подновяване на остарялата инфраструктура, която на места е на над 50 години. Като добри примери за управление и инвестиции бяха посочени „Софийска вода“ и община Троян.

Единна стратегия и отговорност: Проблем е и разпокъсаната отговорност между различни министерства  и ВиК дружества, което пречи на създаването на обща национална стратегия.

Докато тези решения се бавят, градове като Плевен ще продължат да живеят в условия на несигурност, а рискът от воден режим в Североизточна България и други райони с малки водоизточници остава висок.

Източник: NOVA    
Плевен воден режим Безводие Суша Водна криза Остаряла ВиК мрежа Водно управление Загуби на вода Язовири Климатични промени Инфраструктурни проблеми
Последвайте ни

По темата

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Как да разпознаем фалшивото евро

Как да разпознаем фалшивото евро

pariteni.bg
Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Героична саможертва: Млад мъж загина в наводнение, спасявайки приятелката си

Героична саможертва: Млад мъж загина в наводнение, спасявайки приятелката си

Свят Преди 12 минути

"Последните му действия бяха да изостави собствената си безопасност и да я бутне на дърво"

Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо

Млада жена не може да спре да получава оргазми - лекарите нямат обяснение защо

Любопитно Преди 13 минути

Състоянието ѝ продължава вече пет години и разрушава живота ѝ, но науката още търси отговор

Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие

Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие

България Преди 55 минути

Много се притеснявам за семейството, за роднините ми и за мен самата, заяви още тя

,

Масирана атака с дронове в Одеса в ранните часове

Свят Преди 1 час

Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа

Снимката е илюстративна

Арестуваха спасител от плажа в Обзор за наркотици

България Преди 1 час

Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа

<p>Честит рожден, Маестро!</p>

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

Любопитно Преди 1 час

Още събития от 8 август – прочетете в нашия материал

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

България Преди 2 часа

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута

.

Как да разпознаем фалшивото евро

България Преди 2 часа

С влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите банкноти у нас

<p>Цена за главата му - САЩ предлагат $ 50 млн. за залавяне на Мадуро</p>

САЩ увеличават на 50 милиона долара наградата за венецуелския президент Мадуро

Свят Преди 2 часа

Той е обвинен в трафик на наркотици

.

7-годишно момче създаде проста игра с карти и се превърна в милионер

Любопитно Преди 2 часа

Алекс Бътлър изобретил изключително успешна игра с карти, наречена „Тако срещу Бурито“

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

България Преди 2 часа

Пламна и Шуменското плато

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Свят Преди 3 часа

Швейцарската президентка Карин Келер-Зутер така и не успя да договори по-добри търговски условия за страната си

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

България Преди 3 часа

На 8 август Църквата почита трима светци, вижте кои са те:

,

Хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Вертолетът се е ударил в далекопроводи

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Технологии Преди 3 часа

OpenAI описва новия алгоритъм като най-важната стъпка досега

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Свят Преди 10 часа

Капитан на товарен кораб е задържан от турските власти

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Джъстин Бийбър показа сина си за първи път в музикален клип (ВИДЕО)

Edna.bg

Над 20 000 продадени билета за България - Испания

Gong.bg

Адем Ляич стана съотборник с българин във ФК Сараево

Gong.bg

Иззети палки, бухалки и пистолети: 13 задържани след акцията на ГДБОП във Велико Търново

Nova.bg

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Nova.bg