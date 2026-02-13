Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

П редседателят на Конференцията по сигурността в Мюнхен Волфганг Ишингер предизвика необичаен комичен момент при откриването на форума днес, предаде ДПА.

Опитният бивш германски дипломат реши да се пошегува по време на встъпителната си реч с придобилите популярност слънчеви очила на френския президент Еманюел Макрон.

In his opening speech at #MSC2026, @bundeskanzler Friedrich Merz addressed the US directly, stating that the Europeans are not the only ones strategically profiting from #NATO. pic.twitter.com/1hpdgbIc8b — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 13, 2026

"Мисля, че това, което се случи в Давос преди няколко седмици, не е задължително да остане само там, затова ще си сложа това", каза 79-годишният Ишингер, като в същия момент се пресегна към чифт слънчеви очила тип "авиатор", като предизвика смях и аплодисменти сред световните лидери и високопоставени военнослужещи в публиката.

След като оживлението от публиката утихна, Ишингер сложи обикновените си очила и продължи: "Ако трябва обаче да бъда по-сериозен, тази конференция се състои в момент на нарастваща загриженост за глобалната сигурност или по-скоро несигурност".

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

По време на срещата на Световния икономически форум в Давос Макрон произнесе 18-минутна реч, докато носеше сини отразителни авиаторски очила. Неговият външен вид стана изключително популярен в социалните мрежи, като много интернет потребители се пошегуваха, че Макрон прилича на актьора Том Круз, който носи подобни очила във филма "Топ Гън".

Дори американският президент Доналд Тръмп направи препратка към очилата на Макрон в речта си в Давос. "Вчера го гледах с тези красиви очила, какво се случи?", попита Тръмп.