Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

О т парламента инвестираме 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той и вицепремиерът Атанас Зафиров са на посещение в Брезник в търсене на решение за справяне с водната криза.

"Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са от години", каза вицепремиерът Зафиров. "Хората не могат да чакат, време е за позитивни решения", допълни той.

"Проблемът е ситуиран в град Брезник, в населените места около него няма проблем", каза Иван Иванов.

Като основен проблем Иванов посочи язовир „Красава“, където количествата вода са паднали драстично.

"Язовирът е основният водоизточник за общината. В него също има наситеност на манган. В следващите дни този манган ще бъде изолиран. Въпросът е да се намери допълнително количество вода, за да спре този режим", каза министърът.

"Коментираме възможностите за нови водоизточници и почистването на съществуващи такива", каза още министър Иванов.

Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване.

За да бъде прекратен водният режим в община Брезник, е необходимо да се осигури необходимият дебит от вода за града – 30 литра в секунда, каза министърът. По неговите думи това може да бъде осъществено по два начина - чрез нови водоизточници или с нов въвеждащ водопровод през язовир „Студена“, който да бъде финансиран с държавни средства.

"Въпросът е да намерим най-икономичния вариант, воля при управляващите има", каза Иванов.

"Нашите очаквания са за следващия летен сезон проблемът да бъде решен", добави той.

"Предстои да отидем да се запознаем със ситуацията и в Плевен", заяви министърът.