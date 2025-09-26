България

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

Количествата вода в язовир „Красава“ са паднали драстично

26 септември 2025, 14:07
О т парламента инвестираме 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той и вицепремиерът Атанас Зафиров са на посещение в Брезник в търсене на решение за справяне с водната криза.

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

"Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са от години", каза вицепремиерът Зафиров. "Хората не могат да чакат, време е за позитивни решения", допълни той.

"Проблемът е ситуиран в град Брезник, в населените места около него няма проблем", каза Иван Иванов.

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб отчете свършеното от институциите до момента

Като основен проблем Иванов посочи язовир „Красава“, където количествата вода са паднали драстично.

"Язовирът е основният водоизточник за общината. В него също има наситеност на манган. В следващите дни този манган ще бъде изолиран. Въпросът е да се намери допълнително количество вода, за да спре този режим", каза министърът.

"Коментираме възможностите за нови водоизточници и почистването на съществуващи такива", каза още министър Иванов.

Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване. 

За да бъде прекратен водният режим в община Брезник, е необходимо да се осигури необходимият дебит от вода за града – 30 литра в секунда, каза министърът. По неговите думи това може да бъде осъществено по два начина - чрез нови водоизточници или с нов въвеждащ водопровод през язовир „Студена“, който да бъде финансиран с държавни средства.

Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната

"Въпросът е да намерим най-икономичния вариант, воля при управляващите има", каза Иванов.

"Нашите очаквания са за следващия летен сезон проблемът да бъде решен", добави той.

"Предстои да отидем да се запознаем със ситуацията и в Плевен", заяви министърът.

Източник: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова, Петра Куртева    
Брезник безводие
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Залужний разкри истината за войната в Украйна

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

Собственикът на питбулите е арестуван

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл

<p>Каква е причината за безводието у нас според &quot;Възраждане&quot;</p>

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

<p>Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново (ОБЗОР)</p>

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

<p>Флотилията за Газа, водена от Грета Тунберг, е навлязла в гръцки води</p>

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

<p>Любопитството убива: Какво никога не бива да търсите в Google</p>

Въпреки че тези търсения в Google няма да ви убият, те потенциално ще ви обезпокоят, ще ви разболеят и дори може да бъдете арестувани

