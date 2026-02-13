Любопитно

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

13 февруари 2026, 15:57
Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?
Източник: Getty Images

П рез целия си живот кралица Елизабет II беше голям любител на животните, развивайки дълбока привързаност към онези, които ѝ осигуриха изключителна компания през най-важните моменти от живота ѝ. След смъртта ѝ някои от тези животни останаха без нейната пряка защита, въпреки че започнаха нова глава от живота си далеч от своя монарх, пише HOLA!

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

  • Любовта на кралицата към нейните домашни любимци

Отличен пример за това са нейните коргита, които през годините са наброявали около тридесет. Мюик и Санди обаче са двамата любимци, които придружават кралицата на Англия до последния ден от живота ѝ. Това наследство, въплътено в два малки и пухкави компаньона, премина в ръцете на тогавашния принц Андрю и херцогинята на Йорк, Сара Фъргюсън, след смъртта на кралицата през 2022 г. Последните събития обаче разтърсиха основите на живота на настоящия Андрю Маунтбатън-Уиндзор, което доведе и до промени в живота на двата домашни любимеца, принадлежали на Елизабет II.

Embed from Getty Images

  • Преместване и загуба на титли

Приятелството на принц Андрю с Джефри Епстийн постепенно подкопа институционалната му позиция като брат на крал Чарлз III. Тази дългогодишна ситуация, след неотдавнашното разсекретяване на документи от Министерството на правосъдието на САЩ, накара настоящия крал на Англия да вземе решения, които промениха живота на брат му и, следователно, този на коргитата.

Изявлението, публикувано от Бъкингамския дворец, не само обяви отнемането на титлата принц на Андрю, но и предстоящото му напускане на Кралската ложа (Royal Lodge) – негова резиденция в продължение на повече от две десетилетия. След това решение медиите повдигнаха въпроса кой ще се грижи за най-уникалното наследство на кралица Елизабет II – въпрос, на който вече е даден отговор. Снимки, направени в Норфолк, разкриват, че домашните любимци са се преместили с Андрю в новия си дом – Ууд Фарм (Wood Farm). Това е временна резиденция, преди да се установят за постоянно в Марш Фарм (Marsh Farm) – място, което пази някои от най-скъпите спомени на семейство Уиндзор.

Кадрите показват участието на бившия принц в грижите за животните, което предполага, че те ще останат с него, когато той се премести за постоянно в новата си резиденция, която в момента е в процес на ремонт, за да отговаря на неговите нужди. Това означава, че Сара Фъргюсън засега е изключена от грижите за най-ценното наследство на кралица Елизабет II.

Embed from Getty Images

  • Бъдещето на принц Андрю

Събитията не изглеждат добре за бившия херцог на Йорк. Връзките му с опозорения финансист Джефри Епстийн предизвикаха поредица от събития, които допълнително усложняват бъдещето му. Лишаването от титлата му на принц отвори нов разрив в кралското семейство, карайки принца и принцесата на Уелс да се дистанцират напълно от ситуацията. „Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Мислите им остават с жертвите“, заяви говорител на двореца Кенсингтън.

Embed from Getty Images

Сега Андрю Маунтбатън-Уиндзор е изправен пред нова глава в "Марш Фарм", белязана от неясноти, които дори биха могли да го доведат до съд. „Днес можем да потвърдим, че полицията на Темз Вали ръководи текущата оценка на твърденията, свързани с предполагаемо неправомерно поведение при упражняване на публична длъжност“, съобщиха източници от полицията, която започна разследване на предполагаемите действия на Андрю. Тези действия са свързани със злоупотреба с институционалното му положение и може да са улеснили връзките на Епщайн с някои от най-влиятелните контакти на бившия принц.

Кралица Елизабет II Коргита Принц Андрю Кралско семейство Джефри Епстийн Кралски скандал Отнемане на титли Домашни любимци на кралицата Кралски резиденции Наследство на Елизабет II
