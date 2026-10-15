Свят

„Не мисля, че диша“: Публикуваха разтърсващото обаждане до 911 за Хейдън Пенетиър

Публикуван бе драматичният запис от спешния телефон 911, разкриващ отчаяните опити за спасяването на актрисата Хейдън Пенетиър. Аудиото показва последните минути на звездата от „Герои“, чиято смърт на 36 години разтърси Холивуд

15 октомври 2026, 12:44
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О тчаяните опити на Зак Хикерсън да спаси живота на актрисата Хейдън Пенетиър бяха разкрити в новоиздаден аудиозапис от спешния телефон 911.

Обаждането, получено от CBS News, разкрива, че братът на Брайън Хикерсън се е обадил на властите в паника, след като е намерил звездата от сериала „Герои“ в безсъзнание в имот под наем в Южна Каролина на 16 август.

„О, Боже, о, Боже мой“, чува се Зак, който обяснява, че току-що се е върнал от църква, когато я е открил. На въпроса на диспечера дали Пенетиър диша, той отговаря: „Не, не мисля.“

Диспечерът го инструктира да намери дефибрилатор, но такъв не е открит. След това той потвърждава отново, че актрисата не диша.

„Добре, трябва да започнем реанимация“, казва диспечерът. „Ще ви кажа как да направите изкуствено дишане и сърдечен масаж. Първо започваме с обдишването.“, добавя още той.

Зак продължава да изпълнява животоспасяващите мерки върху Пенетиър, докато на мястото не пристигат екипите на Бърза помощ, които поемат контрола.

Звездата от филма „Обичам те, Бет Купър“ е обявена за мъртва на място в 14:32 ч. местно време. Тя беше на 36 години.

Полицейски доклад, получен по-рано от Page Six, разкрива, че Брайън, който имаше връзка с Пенетиър от 2018 г., е предал на органите на реда „плик с медикаменти“, които тя е приемала.

От медията потвърдиха, че Пенетиър е починала от токсичните ефекти на комбинация от 4-ANPP, фентанил, метокарбамол, алпразолам и кветиапин.

Причината за смъртта е определена като нещастен случай, като не са открити следи от физическа травма, които да са допринесли за фаталния край.

Смъртта на Хейдън бе потвърдена същия ден от нейния баща, Скип Пенетиър, чрез официално изявление.

„Тя беше невероятна светлина и природна сила, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана“, написа той. „Молим за уединение, докато семейството ни преживява тази невъобразима загуба.“, допълва той.

Преди смъртта си Хейдън говореше открито за продължителната си борба със зависимостта към опиоиди и алкохол, както и за тежката си следродилна депресия.

През 2015 г. актрисата от сериала „Нашвил“ сподели за „наистина плашещото“ и „болезнено“ преживяване след раждането на дъщеря си Кая, която сега е на 11 години и е от бившия ѝ годеник Владимир Кличко.

„Има много неразбиране. Голяма част от хората си мислят, че това не е реално, че е нещо измислено или просто 'хормони'“, сподели тя в откровено интервю за предаването „Live with Kelly and Michael“.

„Хората го омаловажават. Но това е състояние, което е напълно извън твоя контрол. Изключително болезнено е, наистина е плашещо и жените се нуждаят от огромна подкрепа.“, добави тя.

В крайна сметка борбата на Хейдън със зависимостите доведе до края на годежа ѝ с Кличко през 2018 г. и до решението ѝ да му предаде пълното попечителство над Кая.

В снимки: Незабравимият живот и кариера на Хейдън Панетиър (1989 - 2026)
12 снимки
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър

„Това беше най-трудното нещо, което някога ми се е налагало да правя“, призна Хейдън през 2022 г. пред списание People. „Но исках да бъда добра майка за нея, а понякога това означава да ги пуснеш да си тръгнат.“, казва още тя.

По информация от коронерската служба на окръг Грийнвил, получена от Page Six, преди смъртта си Хейдън е претърпяла предозиране и е била постъпила в специализиран център за рехабилитация.

Източник: pagesix.com    
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