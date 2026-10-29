САЩ и Русия обсъждат отмяна на санкциите срещу руския държавен инвестиционен фонд

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и Кремъл обсъждат възможността за отмяна на американските санкции срещу Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ). Това съобщава CNN, позовавайки се на информация от руски държавни медии и изявления на представители на руските власти.

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

Съветникът на руския президент Владимир Путин по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че разговорите по темата продължават от известно време. По думите му ръководителят на фонда Кирил Дмитриев, който е и специален пратеник на Кремъл, активно контактува с американски представители по въпроса.

„Не знам какъв ще бъде резултатът“, посочи Ушаков, цитиран от руската държавна информационна агенция ТАСС и Ройтерс.

Засега няма официално потвърждение, че Вашингтон е взел окончателно решение за премахване на ограниченията. Според публикация на „Ню Йорк Таймс“ администрацията на Тръмп обмисля подобен ход. CNN съобщава, че е потърсила коментар от Белия дом и Държавния департамент на САЩ.

Тръмп отстъпи пред Путин: 60 дни без новите санкции

Санкциите бяха наложени след началото на войната в Украйна

САЩ наложиха санкции на Руския фонд за преки инвестиции след руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Администрацията на тогавашния президент Джо Байдън определи фонда като структура, използвана за финансови операции в интерес на Путин и неговото обкръжение.

Възможното облекчаване на ограниченията се обсъжда на фона на по-широките преговори между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна. През последните седмици администрацията на Тръмп предприе и други стъпки за облекчаване на част от санкционния натиск върху Русия, което предизвика критики както сред демократите, така и сред представители на Републиканската партия.

Зеленски: САЩ ще отменят още санкции срещу Русия

Руският фонд участва в доставките на дизел

Фондът има роля и в организирането на доставките на руски дизел за американския и международните пазари. По-рано през октомври Тръмп обяви договореност, която позволява временно възобновяване на износа на руско гориво, като част от санкционните ограничения бяха облекчени за срок от шест месеца.

Руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че танкери с дизелово гориво са отплавали към САЩ. По информация на Ройтерс руски представители са посочили, че Дмитриев и фондът са оказали съществена подкрепа за организирането на доставките.

Вашингтон аргументира част от мерките с необходимостта да се стабилизират цените на горивата. Темата има и вътрешнополитическо значение за Белия дом преди междинните избори в САЩ на 3 ноември.

В същото време облекчаването на ограниченията срещу руския енергиен сектор предизвиква въпроси за ефекта им върху приходите на Москва. Продажбите на петрол и газ са важен източник на средства за руската държава, включително за продължаването на войната в Украйна.

Тръмп обвини Зеленски, че никога не е искал да сложи край на войната

Тръмп защитава отстъпките като част от преговорите

Американският президент защити решението за временно облекчаване на част от санкциите с аргумента, че САЩ се опитват да запазят Русия на масата за преговори.

В публикация в социалната мрежа Truth Social от 18 октомври Тръмп заяви, че води преговори за мир между Русия и Украйна и не желае действията на Вашингтон да отблъснат Москва от диалога.

Президентът на САЩ също така обвини Украйна за високите международни цени на горивата и призова украинския президент Володимир Зеленски да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Междувременно Русия продължава ударите си срещу украински градове и енергийна инфраструктура.

Киев и Европа се опасяват от нови отстъпки

В Украйна и сред европейските съюзници на Киев нарастват опасенията, че администрацията на Тръмп може да предложи допълнителни отстъпки на Москва, за да убеди Путин да приеме мирно споразумение.

Зеленски заяви в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC, че облекчаването на санкциите засилва позициите на руския президент във войната. Киев отдавна настоява за по-строги ограничения върху руския енергиен износ.

Миналата седмица Путин заяви, че Русия е готова да възобнови тристранните мирни преговори със САЩ и Украйна след средата на ноември. Изявлението дойде след срещата му в Санкт Петербург със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

Тръмп с нов жест към Русия, блокира ключови санкции срещу Москва

По време на разговорите руският президент е изразил интерес към възстановяване на икономическото сътрудничество със САЩ.

Въпреки това остава неясно дали евентуалното премахване на санкциите срещу инвестиционния фонд ще бъде част от конкретна договореност за прекратяване на войната или ще представлява отделна стъпка в опитите за подобряване на отношенията между Вашингтон и Москва.