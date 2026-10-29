В Сърбия ще повторят изборите в 53 секции на 1 ноември

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Сърбия ще повтори парламентарните избори в 53 секции на 1 ноември заради неустановени или анулирани резултати.

Гласуването ще продължи от 7:00 до 20:00 ч. местно време, като ще бъдат отпечатани 24 438 бюлетини.

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Републиканската избирателна комисия на Сърбия реши извънредните парламентарни избори да бъдат повторени в 53 избирателни секции на 1 ноември.

Гласуването ще се проведе от 7:00 до 20:00 ч. местно време (8:00ч. до 21:00ч. българско).

Председателят на комисията Владимир Димитриевич заяви, че вотът ще бъде повторен в 31 секции, където резултатите не са могли да бъдат установени, както и в 22 секции, където гласуването е било анулирано.

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Комисията единодушно реши да бъдат отпечатани 24 438 бюлетини за повторния вот.

Секциите, в които резултатите не са могли да бъдат установени, се намират в Алексинац, Бачка Топола, Бойник, Владичин Хан, Инджия, Коцелиева, Кула, Куршумлия, Майданпек, Чуприя, Суботица и Шид.

Гласуването е било анулирано в секции в Алексинац, Бабушница, Бачка Топола, Земун, Крушевац, Куршумлия, Лозница, Лиг, Нови Пазар, Петровац на Млава, Пирот, Пожаревац, Прокупле, Тръстеник и Чуприя.

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